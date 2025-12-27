Violentata e picchiata vicino Milano dall'ex nella casa degli anziani dove lavora, ventenne arrestato a Natale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha violentato l’ex nella casa degli anziani che lei accudiva, minacciandola anche con un coltello alla gola. Un ventenne è stato arrestato a Natale nell’hinterland di Milano dopo le ripetute minacce, episodi di stalking e percosse andati avanti per mesi contro una donna con cui aveva avuto una relazione, nonostante l’uomo avesse già ricevuto il divieto di avvicinamento alla vittima e il braccialetto elettronico.

La denuncia della donna a Milano

I due, entrambi cittadini peruviani, avevano avuto una relazione, chiusa da lei a settembre del 2024 dopo che il fidanzato l’aveva picchiata e fatta finire in ospedale.

La ragazza aveva denunciato il 20enne, arrestato e sottoposto al braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento alla donna, prima di ricevere la condanna a due anni con pena sospesa a febbraio 2025. Un provvedimento non sufficiente ad allontanarlo dalla vittima, con cui era riuscito a tornare insieme convincendola di essere cambiato.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il comune di Cernusco sul Naviglio, nell’hinterland milanese, dove si trova la casa degli anziani in cui è avvenuta la violenza sessuale

Le violenze e lo stalking

Come riportato da Repubblica, ad aprile la donna aveva cercato di mettere un punto definitivo alla relazione dopo aver scoperto il tradimento di lui, ma la decisione non era stata accettata dall’ex, che aveva iniziato a perseguitarla e anche a minacciarla.

Tra i messaggi inviati dallo stalker c’è un video in cui impugnando una pistola le dice: “Hai visto che non sono da solo?”

Lo stupro nella casa degli anziani

L’apice della violenza e delle persecuzioni è stata raggiunto a giugno, quando, dopo aver scoperto una conversazione tra l’ex e un altro, l’uomo si è presentato nella casa di Cernusco sul Naviglio dove la donna lavorava come badante per due anziani.

In quella abitazione avrebbe preso a calci e a pugni la ragazza, violentata con un coltello puntato al viso, per poi andare via con il telefono di lei, a cui avrebbe chiesto mille euro per restituirglielo.

Agli agenti della polizia locale di Milano che hanno svolto le indagini sulla vicenda, la vittima ha raccontato di aver trattenuto le urla per non spaventare gli anziani ed evitare che il violentatore andasse in escandescenze.

L’arresto

A quell’episodio hanno fatto seguito altri blitz e persecuzioni, fino a quando a dicembre la ragazza ha trovato nuovamente la forza di denunciare.

Il ventenne è stato arrestato nel giorno di Natale in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere della Gip Tiziana Landoni, per violenza sessuale, estorsione ed atti persecutori nei confronti della ex.