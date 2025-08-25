Violentata e rapinata al parco di Tor Tre Teste di Roma, la denuncia di una 60enne e caccia all'uomo
Una 60enne è stata aggredita intorno alle 6 di mattina nel parco di Tor Tre Teste, periferia di Roma, da uno sconosciuto, descritto come "di colore"
Una donna di 60 anni è stata violentata e rapinata nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma. L’aggressione è avvenuta la mattina del 24 agosto 2025, poco dopo le 6, da un uomo sconosciuto, descritto come “di colore”, che l’avrebbe stuprata e le avrebbe sottratto il cellulare.
La violenza sessuale nel parco di Tor Tre Teste
La 60enne vive a poca distanza dal luogo dell’aggressione ed era uscita di casa per una passeggiata con il cane.
La donna è stata assalita alle spalle dall’uomo, che prima le ha strappato il telefono dalle mani, poi si è avventato su di lei.
Dove si trova il quartiere Tor tre teste dove è avvenuta l’aggressione alla 60enne
Dopo la violenza sessuale, l’aggressore è fuggito a piedi, mentre la donna è rientrata a casa e ha chiamato le forze dell’ordine.
Sotto shock, prima di chiamare le forze dell’ordine e chiedere soccorsi per lei, ha messo in sicurezza il proprio cane affidandolo a una vicina di casa.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina, che ora sono sulle tracce dello stupratore.
I soccorsi alla vittima e le indagini
La vittima è stata trasportata dal 118 al Policlinico Casilino, dove è stato attivato il “protocollo rosa“.
La donna, rimasta scioccata dall’accaduto, non sarebbe stata in grado di fornire un identikit completo dell’aggressore. Gli investigatori ipotizzano che possa trattarsi di uno dei tanti clochard che girano nella zona del parco di Tor Tre Teste tra via Francesco Tovaglieri e via degli Olmi.
I carabinieri stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, inoltre si stanno analizzando i dati delle celle telefoniche per seguire il percorso dello smartphone sottratto alla vittima e le telecamere dell’area per coprire tutte le possibili vie di fuga.