Violentissimo tornado in Wisconsin, il video delle case sventrate e auto ribaltate: 30mila senza elettriticità
Un devastante vortice colpisce la contea di Winnebago: oltre 30.000 utenti al buio e forti danni, ma senza vittime
Un violentissimo tornado si è abbattuto sul nord-est del Wisconsin, in particolare nella contea di Winnebago, provocando gravi devastazioni. La furia del vortice ha sventrato case, ribaltato automobili e disseminato detriti metallici lungo le strade, oscurando il cielo in pieno giorno e costringendo centinaia di persone a rifugiarsi negli scantinati degli uffici. Le violente tempeste che hanno fatto scattare allerte per tornado anche nell’area vicina a Chicago hanno interrotto l’erogazione di corrente elettrica lasciando oltre 30 mila utenze al buio; fortunatamente, secondo quanto confermato dal Servizio meteorologico nazionale dalle prime verifiche delle autorità non risulterebbero né vittime né feriti.