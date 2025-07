Violento incendio a Metaponto a Matera, pineta in fiamme e paura per i turisti del campeggio evacuati via mare

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un vasto, duplice e violento incendio è scoppiato a Metaponto, Matera. Probabilmente di origini dolose, le fiamme hanno devastato una pineta nei pressi delle spiagge della nota località balneare. Tanti i turisti che sono stati evacuati via mare dai campeggi e dai villaggi dove si trovavano. Ci sarebbero anche tre feriti.

Incendio a Metaponto

Già dalla tarda mattinata, un vasto incendio sta mettendo in ginocchio la costa jonica di Metaponto, in provincia di Matera.

Qui tre strutture, un villaggio e due campeggi, sono state fatte sgomberare in via precauzionale: le fiamme infatti, partite dalla pineta, si sono avvicinate in maniera pericolosa ai villeggianti.

L’incendio ha interessato la costa jonica metapontina

Matera in ginocchio per due incendi: ci sono anche tre feriti

Ma non è tutto perché, contemporaneamente al primo, si è sviluppato un secondo incendio che ha interessato il lato opposto a quello battuto del primo. In questo caso le fiamme si sono propagate nella zona della stazione ferroviaria e mettono in pericolo l’area di Torremare.

il Comune di Bernalda, Metaponto, ha raccomandato le persone che si trovano o abitano nell’area di mettersi in sicurezza e allontanarsi al più presto possibile, spostandosi in direzione del Borgo di Metaponto, dove la situazione è più sicura.

Come riporta il Quotidiano del Sud, sarebbero tre i feriti tra cui un bambino di otto mesi, intossicato dal fumo: il piccolo è stato curato dagli operatori del 118 e quindi portato in Ospedale a Policoro. Gli altri due feriti sarebbero un ragazzo di 19 anni e un uomo con ustioni di primo grado.

La ricostruzione

Di natura probabilmente dolosa, a far propagare gli incendi e a rendere complicate le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, è il forte vento presente in zona. Questo ha fatto sì che, più volte, le fiamme cambiassero direzione. Impegnata nel tentativo di limitare i danni, contenere il fuoco e ripristinare il controllo, oltre a sei squadre dei Vigili del fuoco con due autobotti provenienti da Matera e una da Potenza, c’è anche la Protezione civile, insieme a due elicotteri, tre canaidair e una cinquantina di pompieri.

Dalla pineta, come detto, nella tarda mattinata di mercoledì 9 luglio, le fiamme sono arrivate nelle prossimità di tre villaggi turistici: il villaggio Metatur e i campeggi Riva dei Greci e Julia. Spaventati i turisti, il forte rischio è che gli incendi finiscano per distruggere decine di ettari di pineta, come successo in diversi casi in queste ore.

Una testimone ha raccontato sui social l’accaduto: “Ho dovuto lasciare casa, non si respirava, la situazione è assurda. Mai visto nulla del genere in tutta la mia vita, è impressionante. Mi vien da piangere. Stamani ero lì a passeggiare nel silenzio di un’alba incredibile fra volpi, aironi, la Pachamama delle mie radici. Ho il cuore a pezzi. A Metaponto non si può entrare, bloccano al borgo sperando di non dover scappare anche da qui”.