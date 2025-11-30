Violento incidente frontale tra auto sulla Statale Jonica vicino a Cosenza, due 20enni morti e quattro feriti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente stradale avvenuto verso le 3.30 sulla statale Jonica, vicino a Cosenza. Due auto, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito, si sono scontrate all’altezza dell’incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata-Stombi, con la statale 106.

L’incidente tra auto

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Trebisacce, Corigliano-Rossano e la Pet di Cassano Ionio.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Panda su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio.

Il luogo dell’incidente sulla statale Jonica

Per due i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Gli occupanti della Mito non sono gravi.

I soccorsi e il tentativo di rianimazione

I medici hanno tentato di rianimare i due feriti più gravi, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, ma poi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli altri due feriti gravi sono stati trasportati all’ospedale di Cosenza.

Le persone in condizioni meno gravi sono state portate negli ospedali di Corigliano-Rossano. L’impatto, particolarmente violento, ha reso complesse le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente, vicino a Cosenza, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cassano e il medico legale per i primi accertamenti. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire rilievi e messa in sicurezza.