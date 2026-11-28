Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragico incidente a Vigodarzere, comune di poco più di 13mila abitanti in provincia di Padova: lungo la mattinata di sabato 28 novembre, intorno alle 7,30, un autobus e un’auto si sono scontrati frontalmente. L’uomo di 36 anni che si trovava a bordo della vettura è morto, non riuscendo a sopravvivere al violento impatto.

Incidente a Vigodarzere, frontale tra bus e auto: morto un 36enne

Il frontale tra l’autobus e la vettura, come riferisce PadovaOggi, si è verificato all’incrocio tra via Roma e via Verdi. Secondo i primi riscontri raccolti dai vigili che si sono occupati dei rilievi, il 36enne che ha perso la vita avrebbe invaso la corsia di marcia proprio nel momento in cui stava transitando il bus nel senso opposto di marcia.

Fin da subito si è capito che le condizioni del ferito erano critiche. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito urgentemente in ospedale dove i medici hanno tentato invano di salvarlo: poco dopo l’arrivo nel nosocomio il suo cuore ha smesso di battere.

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Illese le persone presenti sull’autobus

Tutte le persone a bordo del bus sono invece rimaste illese. L’autista, sotto shock, come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell’urto.

Dell’incidente è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati in attesa della chiusura del fascicolo d’indagine.

Tra le cause al vaglio degli inquirenti non viene escluso alcuno scenario, da un malore improvviso dell’automobilista a una banale disattenzione, fino alla possibilità che si sia verificato un guasto meccanico all’auto che potrebbe avergli fatto perdere il controllo del mezzo.

Traffico paralizzato

Dopo il frontale, il bus e l’automobile danneggiati hanno ostruito entrambi i sensi di percorrenza della carreggiata e il traffico si è subito paralizzato formando lunghe code in direzione Padova e Vigodarzere. La strada collega il comune della prima periferia alla città.

La viabilità in centro a Vigodarzere è tornata a scorrere normalmente soltanto dopo le ore 11, dopo che sono stati svolti tutti i rilievi del caso.