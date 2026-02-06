Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto per la gambizzazione avvenuta l’8 agosto 2025 sulla pista ciclabile del fiume Bisenzio: un uomo italo-francese di 36 anni è stato condotto in carcere con l’accusa di aver ferito con un colpo di pistola un cittadino marocchino di 37 anni. L’episodio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe maturato nell’ambito di uno scontro legato al traffico di stupefacenti.

L’agguato sulla pista ciclabile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare in carcere è stata eseguita nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato di Prato. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, ha riguardato un uomo di 36 anni di origini italo-francesi, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, tra cui reati contro il patrimonio, violenza alle persone e delitti concernenti gli stupefacenti.

L’8 agosto 2025, la vittima, un cittadino marocchino di 37 anni domiciliato a Prato, è stata raggiunta da un colpo di pistola alla gamba mentre percorreva la pista ciclabile adiacente al fiume Bisenzio, in via Ardigò, nella zona residenziale denominata “cantiere”. Oltre alla ferita da arma da fuoco alla gamba destra, l’uomo ha riportato lesioni all’orecchio destro, provocate da un corpo contundente, e una ferita lacero-contusa all’orecchio sinistro, conseguenza di una aggressione.

Rinvenimenti e rilievi sul luogo del delitto

Durante il sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica sul luogo dell’agguato, sono stati rinvenuti due proiettili da 9 mm e tracce di sostanza ematica, elementi che hanno contribuito a ricostruire la dinamica dell’episodio e a rafforzare il quadro indiziario nei confronti dell’arrestato.

La fuga e la cattura

Subito dopo i fatti, il presunto autore si è reso irreperibile, scegliendo la clandestinità per sfuggire alle ricerche delle forze dell’ordine. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Prato e condotte dalla Squadra Mobile, sono proseguite senza sosta per circa cinque mesi, fino a giungere all’individuazione e all’esecuzione della misura cautelare.

Le dichiarazioni della vittima

Le attività investigative si sono concentrate anche sulle dichiarazioni della persona offesa. Inizialmente, la vittima aveva fornito alcuni elementi utili agli inquirenti, ma aveva preferito non formalizzare le accuse per timore di subire ulteriori ritorsioni, vista la spregiudicatezza dimostrata dall’aggressore. Solo in un secondo momento, durante un nuovo interrogatorio, la vittima ha deciso di rilasciare dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’arrestato, pur senza chiarire completamente le motivazioni alla base dell’azione violenta.

Il movente: scontro per il traffico di stupefacenti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio sarebbe riconducibile a uno scontro legato al traffico di stupefacenti e a un precedente screzio tra l’autore e la vittima. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo.

L’uomo arrestato, con diversi precedenti penali specifici, è stato associato presso il carcere La Dogaia di Prato.

