Violento scontro verbale tra Tajani e Conte in Senato, "a me Trump non mi ha mai chiamato Toni, a te Giuseppi"

Un acceso scontro verbale ha caratterizzato i lavori della commissione al Senato in programma il 2 marzo. Protagonisti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il leader del Movimento 5S Giuseppe Conte. Il titolare della Farnesina ha attaccato l’ex premier, ricordando l’appellativo utilizzato da Donald Trump per chiamarlo: “Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa ed il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Tony a lei invece Giuseppi”. Una frase che ha scatenato la reazione immediata e ha spinto Stefania Craxi, presidente della commissione, a sospendere temporaneamente la seduta.

La richiesta di Giuseppe Conte

Convocata per le comunicazioni urgenti del governo sulla situazione in Iran, la Commissione Esteri e Difesa del Senato si è trasformata in un forte scontro verbale.

Durante la commissione al Senato, Giuseppe Conte aveva chiesto se la Germania fosse stata o meno avvertita dell’attacco in Iran.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha replicato “Noi come i tedeschi e i polacchi siamo stati informati ad operazione iniziata. I tedeschi sono coloro che abitano in Germania”.

Poi l’affondo sui rapporti di Giuseppe Conte con Donald Trump e Angela Merkel.

Cosa è successo tra Antonio Tajani e Giuseppe Conte

Per replicare al leader del Movimento 5S, Antonio Tajani ha ricordato l’endorsement di Donald Trump a Giuseppe Conte, quando era Premier.

“Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa ed il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Tony a lei invece Giuseppi”.

Queste le parole di Antonio Tajani che hanno scatenato la reazione di Giuseppe Conte.

Il Ministro degli Esteri ha, poi, aggiunto: “Io non mi vergogno di niente, ma di cosa mi dovrei vergognare me lo venga a dire. Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel né da Trump, a dire ‘ci penso io’, come ha fatto lei onorevole Conte, non mi faccio chiamare Giuseppi. La verità fa male”.

Dopo questo scambio accesso, Stefania Craxi, presidente della commissione, ha sospeso temporaneamente la seduta.

Quando Donald Trump scrisse Giuseppi Conte

Era il 27 agosto 2019 e Donald Trump scrisse sul suo profilo alcune riflessioni su Giuseppe Conte.

“Le cose sembrano andare bene per il primo ministro della Repubblica italiana altamente rispettato. Ha rappresentato in modo potente l’Italia al G7. Ama tanto il suo Paese e lavora bene con gli Usa. Un uomo pieno di talento che si spera resti primo ministro”, le parole del Presidente degli Stati Uniti.

In quell’occasione, però, scrisse Giuseppi Conte, come ricordato da Antonio Tajani, per poi correggere successivamente il tweet.