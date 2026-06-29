Violento temporale su Milano, tetti scoperchiati e albero caduto su un'auto: danni per il nubifragio

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Un violento temporale ha colpito Milano dopo giorni di caldo record, causando la caduta di alberi, tetti scoperchiati, cantine allagate e auto danneggiate. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per il nubifragio: un albero è crollato su un’auto in viale Majno, il conducente, un 43enne, è rimasto illeso. Prosegue l’allerta gialla della Regione Lombardia.

Milano, nubifragio dopo il gran caldo

Dopo giorni caratterizzati da temperature vicine ai 38 gradi e dall’allerta per il caldo estremo, Milano è stata investita da un violento temporale che nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno ha provocato numerosi disagi in città e nell’hinterland.

Pioggia intensa, forti raffiche di vento, tuoni e locali grandinate hanno segnato un brusco cambiamento del quadro meteorologico, costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi.

Il nubifragio è arrivato dopo l’allerta gialla diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per rischio temporali e rischio idrogeologico, valida dalle ore 16 fino alla mezzanotte. L’evoluzione del fronte temporalesco era stata monitorata anche dal Comune di Milano, che aveva invitato la popolazione alla massima prudenza.

Decine di interventi per il temporale

L’intensità del temporale ha richiesto numerosi interventi di emergenza. I vigili del fuoco hanno effettuato una quindicina di operazioni nelle prime ore dell’evento, mentre altrettante richieste risultavano ancora in fase di gestione. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti e piante pericolanti, dissesti statici, tetti scoperchiati, allagamenti di cantine e seminterrati, oltre a verifiche su strutture danneggiate dal vento.

Tra gli episodi più significativi si segnala il crollo di una copertura nella zona Barona, precipitata anche su un’auto parcheggiata. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte in questo episodio.

Il caso più grave si è verificato intorno alle 18:50 in viale Majno, dove un albero ad alto fusto è improvvisamente crollato sull’automobile di un uomo di 43 anni mentre stava transitando. La pianta ha infranto il parabrezza e provocato pesanti danni alla vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno visitato il conducente, rimasto praticamente illeso.

Monitoraggio di Seveso e Lambro

Le precipitazioni hanno interessato inizialmente la parte centro-settentrionale della città, per poi estendersi rapidamente verso l’hinterland e le province di Varese, Como e Bergamo. Tra le aree maggiormente colpite figurano anche la zona dei Navigli e quella compresa tra piazzale Lodi e il quadrante sud della città.

In vista dell’arrivo del maltempo, il Comune ha attivato il sistema di monitoraggio insieme a Protezione Civile, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, con particolare attenzione ai livelli dei fiumi Seveso e Lambro, spesso soggetti a criticità durante gli eventi temporaleschi più intensi.

L’arrivo della perturbazione ha interrotto, almeno temporaneamente, la lunga fase di caldo intenso che aveva interessato Milano e gran parte della Lombardia negli ultimi giorni, con temperature massime prossime ai 38 gradi e condizioni di forte disagio dovute all’afa.

Secondo le previsioni meteorologiche, nelle prossime ore il tempo resterà instabile con possibili ulteriori rovesci e temporali sparsi, favorendo un lieve calo delle temperature rispetto ai valori eccezionali registrati nei giorni precedenti. Tuttavia gli esperti non escludono che, nel medio periodo, l’anticiclone possa tornare a rafforzarsi riportando condizioni di caldo intenso su gran parte della regione.