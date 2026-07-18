Violento temporale sul concerto di Bad Bunny, show sospeso ed evacuati 80mila fan: ci sono feriti da grandine

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il concerto di Bad Bunny di Milano è stato sospeso. La causa è un forte temporale con grandine, raffiche di vento e fulmini che hanno colpito la zona durante lo show dell’artista. 80.000 i fan in fuga e diversi sono rimasti feriti dai chicchi di grandine di grandi dimensioni. È stato necessario il soccorso da parte del 118. Un testimone ha raccontato: “Ci siamo fatti malissimo”. Un altro: “Ho visto la morte“.

Maltempo al concerto di Bad Bunny

Un violento nubifragio si è abbattuto sull’ippodromo Snai La Maura dove si stava tenendo il secondo concerto di Bad Bunny. È accaduto sabato 18 luglio, alla presenza di 80.000 fan e nel mezzo dello show.

Pioggia, grandine, vento e fulmini si sono abbattuti sulla città e anche la zona del concerto è stata interessata, portando all’annullamento dell’evento.

ANSA

Tutti i presenti sono stati evacuati a causa della violenza della pioggia e, in particolare, della grandinata che ha ferito degli spettatori.

Grandine sullo show: ci sono feriti

Il violento nubifragio si è scatenato intorno alle ore 21:00, nel mezzo dello show. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutare a evacuare le persone, circa 80.000 che si erano recate al concerto, per evitare che ci fossero feriti da caduta e calpestio. Purtroppo, però, risultano dei feriti a causa della grandine, descritta come di grandi dimensioni, che ha colpito le persone sul corpo e in particolare sulla testa.

Alcune testimonianze. “Pezzi di ghiaccio giganti, ci siamo fatti malissimo“, dice uno spettatore. Una’altro spiega: “Ci hanno tenuti lì un quarto d’ora abbondante sotto la grandine”. E chi racconta la paura: “Gente urlava, ho visto la morte“.

Diversi spettatori infatti sono stati soccorsi dal personale del 118 presente nella zona del concerto, che è stato sospeso. L’area è attualmente presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine, mentre le persone cercano di raggiungere gli alloggi nel caos della pioggia forte.

Caos in strada

Quando ci sono degli eventi di tale portata, la fermata dell’Ippodromo viene spesso chiusa e la folla alla fine dei concerti viene direzionata verso le fermate laterali. In questo caso, con l’uscita in massa degli spettatori, l’ingombro alle fermate della metro è risultato essere peggiore del solito.

Anche il traffico è rimasto paralizzato dalla fiumana di 80.000 persone che hanno lasciato la zona del concerto. Diverse lamentele di chi ha pagato per un posto auto nei pressi dell’ippodromo e che sta facendo ora difficoltà a lasciare la zona.

Soprattutto si sta già chiedendo un rimborso, per il costo del parcheggio o per l’intero concerto. Gli organizzatori dovranno stabilire se rimborsare i biglietti, non rimborsarli affatto o stabilire una nuova data per Bad Bunny.