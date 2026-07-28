Violento terremoto in Giappone a Kumamoto, il video degli effetti della scossa e il crollo al castello

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito Kumamoto, nel sud-ovest del Giappone: fra i danni si segnalano crolli in un supermercato di Kurume, 12 case andate giù vicino Yatsushiro, oltre 50 ricoverati. Un video testimonia il collassamento di parte delle mura dello storico castello di Kumamoto. Presso il centro commerciale di Aeon Mall si contano decine di dispersi. Emessa e poi revocata l’allerta tsunami.

Gli effetti del terremoto in Giappone

Il sisma che ha scosso il Giappone sud-occidentale ha toccato magnitudo 7.1, il livello massimo sulla scala di intensità Shindo utilizzata dalla Japan Meteorological Agency (JMA).

L’epicentro è stato localizzato a circa 20 chilometri a sud della città di Kumamoto, sull’isola di Kyushu, con ipocentro a una profondità stimata tra 10 e 16 chilometri lungo una faglia trascorrente.

ANSA

I video da Kumamoto

Le prime immagini del terremoto circolate online restituiscono la portata dell’evento. In un appartamento della zona si vedono detriti sparsi sul pavimento dopo le scosse, mentre in un ospedale l’attivazione automatica degli sprinkler antincendio ha provocato l’allagamento del pronto soccorso.

Nei pressi di Yatsushiro, nella parte centrale della prefettura di Kumamoto, l’emittente pubblica NHK ha parlato di almeno 50 persone ricoverate e di 12 abitazioni crollate, con alcune persone rimaste intrappolate tra le macerie. Da Kurume, invece, arrivano le immagini di un supermercato dove le scaffalature oscillano pericolosamente sotto la scossa.

I danni al castello

Il danno più simbolico riguarda però il castello di Kumamoto, una delle fortezze storiche più imponenti del Giappone, costruita a partire dal 1601 dal signore feudale Kato Kiyomasa.

Parte delle sue celebri mura in pietra, progettate per respingere gli assalitori con una pendenza che si fa quasi verticale verso l’alto, è collassata sotto l’effetto del sisma.

Il crollo del centro commerciale

La situazione più critica si è registrata nel comune di Kashima, dove è crollato un centro commerciale Aeon Mall dopo quella che la polizia ha definito una “esplosione interna”.

Secondo NHK, tra le 20 e le 30 persone risultano disperse. La JMA ha diramato e poi revocato, circa due ore dopo, un’allerta tsunami per la baia di Ariake e il mare di Yatsushiro, con onde attese fino a un metro.

Circa 300mila residenti hanno ricevuto l’ordine di evacuazione, mentre circa 45mila utenze sono rimaste senza corrente elettrica e la linea ad alta velocità Kyushu Shinkansen è stata sospesa. Toyota e Honda hanno fermato in via precauzionale alcuni stabilimenti nell’area, senza segnalare danni.

La premier Sanae Takaichi ha annunciato l’invio di migliaia di militari delle Forze di autodifesa per i soccorsi. Le autorità nucleari, nel frattempo, hanno escluso anomalie nelle centrali di Genkai e Sendai.