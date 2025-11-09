Violento terremoto in Giappone e allerta tsunami, sisma di magnitudo 6.7 davanti alle coste di Honshu

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata in Giappone, davanti alle coste dell’isola di Honshu. Le autorità hanno diramato un’allerta tsunami per il rischio di onde alte fino a un metro. La magnitudo registrata è stata pari a 6.7. Poche ore prima, nel Nord-Est del Giappone, era stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.9.

La fortissima scossa di terremoto è stata registrata al largo dell’isola di Honshu, la più grande del Giappone, intorno alle 9:03 italiane di domenica 9 novembre (le 17:03 locali) a una profondità di 9 chilometri.

Poco dopo l’Agenzia meteorologica giapponese JMA ha diramato una allerta per rischio tsunami, temendo la possibilità che si formino onde alte fino a un metro.

Altra scossa di terremoto in Giappone nella notte

Poche ore prima, nella notte tra sabato e domenica, la stessa agenzia che monitora i terremoti in Giappone aveva segnalato una scossa di magnitudo 4.9 nella zona nordorientale del Paese.

L’epicentro è stato localizzato a 19 chilometri di profondità e a circa 127 chilometri di distanza dalla città di Miyaco, che si trova nella regione del Tohoku. Al momento nella città, che conta circa cinquantamila abitanti, e nelle zone circostanti non sono stati registrati danni a edifici o persone.

Lo scorso luglio, a causa di un terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka, in Russia, era stato diramato un allarme tsunami e, in via precauzionale, era stata evacuata la centrale nucleare di Fukushima.

L’Anello di Fuoco e il legame con i terremoti

Il Giappone si trova lungo il cosiddetto “Anello di Fuoco” del Pacifico, una vasta area dove la crosta terrestre è particolarmente instabile. Sotto il Paese si incontrano e si scontrano diverse placche tettoniche (in particolare la pacifica, la filippina e l’euroasiatica).

Questi movimenti — dove una placca scivola sotto l’altra o si sposta lateralmente — accumulano energia. Quando l’energia viene improvvisamente rilasciata, il suolo trema: è il terremoto. Oltre al Giappone, anche altri Paesi fanno parte dell’Anello di Fuoco. In Asia sono: Indonesia, Filippine, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda e parte della Russia orientale.

Seppur di intensità molto più bassa, anche in Italia nella notte tra sabato e domenica è tornata la paura per i terremoti dopo lo sciame sismico che ha interessato la zona dei Campi Flegrei.