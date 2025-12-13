Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Brescia a seguito di una rapina avvenuta in un bar. Un 27enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato identificato e fermato dopo aver aggredito con particolare violenza la titolare di un esercizio commerciale. L’episodio, che ha suscitato forte preoccupazione nella comunità, si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 4 Settembre presso il Bar “Pierrot” di via Corfù. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Tribunale su richiesta della Procura, mentre il Questore ha disposto una misura di prevenzione personale.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la rapina al Bar “Pierrot” ha immediatamente attivato la Squadra Mobile della Questura di Brescia, che ha avviato una serie di indagini per risalire all’autore del gesto. Grazie a un’attenta analisi dei dettagli corporei unici del sospettato, gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto responsabile, un 27enne residente in città e già gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

La dinamica della rapina e l’aggressione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel tardo pomeriggio del 4 Settembre il malvivente è entrato nel bar con il volto coperto. Dopo aver minacciato la titolare brandendo un coccio di bottiglia, l’ha colpita con violenza lanciandole contro il registratore di cassa. L’azione, particolarmente cruenta, ha destato enorme scalpore e diffusa preoccupazione tra i cittadini e i commercianti della zona.

La fuga e l’inseguimento

Il rapinatore, dopo aver aggredito la donna, si è dato alla fuga. È stato inseguito dal marito della vittima, circostanza che lo ha costretto ad abbandonare il registratore di cassa in strada. Successivamente, il 27enne si è allontanato a bordo di un’auto, con la quale ha provocato un incidente stradale impattando contro un altro veicolo, per poi fuggire nuovamente.

L’arresto e le misure cautelari

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del sospettato. Gli agenti lo hanno rintracciato nel suo appartamento e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, lo hanno tratto in arresto e sottoposto alla detenzione domiciliare, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Il Tribunale di Brescia ha emesso la misura cautelare su richiesta della Procura della Repubblica.

Le misure di prevenzione e le dichiarazioni del Questore

Alla luce della gravità dell’episodio e dei precedenti penali dell’arrestato, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto una misura di prevenzione personale prevista dal Codice delle leggi Antimafia: l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, finalizzato alla successiva applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Il Questore Sartori ha sottolineato come la rapidità e la professionalità degli investigatori abbiano consentito di individuare e arrestare in breve tempo il responsabile, fornendo all’Autorità Giudiziaria tutti gli elementi necessari per l’emissione del provvedimento cautelare.

IPA