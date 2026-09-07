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Un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e false attestazioni sull’identità, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio di sabato 5 settembre a Frosinone. Un uomo di 52 anni, evaso da una comunità di recupero, è stato fermato dopo un inseguimento in Viale Volsci e successivamente identificato come pluripregiudicato. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante, con il supporto di un dirigente della Polizia di Stato libero dal servizio.

L’intervento a Frosinone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un normale pattugliamento in Viale Volsci. Gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi rapidamente, insospettendo così le forze dell’ordine.

I fatti

Nel pomeriggio di sabato 5 settembre, durante un servizio di controllo del territorio, la Squadra Volante della Polizia di Stato ha individuato un uomo appiedato in Viale Volsci.

Alla vista degli agenti, il soggetto ha cercato di allontanarsi in modo repentino, nel tentativo di eludere il controllo. Fermato dopo pochi metri, l’uomo ha dichiarato di non avere con sé i documenti e ha fornito delle generalità che lo identificavano come un cinquantaseienne incensurato.

I sospetti degli agenti e l’accompagnamento in Questura

Gli agenti, notando alcune incongruenze nelle dichiarazioni dell’uomo e grazie al loro intuito investigativo, hanno iniziato a dubitare della veridicità delle informazioni fornite.

Hanno quindi deciso di accompagnare il soggetto in Questura per procedere a una corretta identificazione. Invitato a seguire gli operatori, l’uomo, visibilmente agitato e colto di sorpresa, si è dato improvvisamente alla fuga a piedi.

L’inseguimento e la resistenza

Ne è nato un inseguimento di circa 200 metri, al termine del quale l’uomo è stato raggiunto dagli agenti. Nel tentativo di evitare il fermo, il soggetto ha opposto una violenta resistenza.

Durante le concitate fasi della cattura, è intervenuto anche un dirigente della Polizia di Stato, libero dal servizio e presente sul posto, per fornire supporto agli agenti.

Le lesioni al funzionario di Polizia

Nel corso della colluttazione, il fuggitivo ha colpito al capo il funzionario di Polizia, provocandogli una ferita lacero-contusa con evidente emorragia.

L’episodio ha reso necessario l’intervento immediato per bloccare l’uomo e prestare soccorso al dirigente ferito.

L’identificazione e la scoperta dell’evasione

Una volta condotto in Questura, l’uomo è stato sottoposto a ulteriori controlli che hanno permesso di accertarne la reale identità. È emerso che si trattava di un pluripregiudicato, evaso lo scorso 22 agosto da una comunità di recupero a Campobasso, dove si trovava in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo aveva dunque fornito false generalità nel tentativo di evitare il riconoscimento e la cattura.

L’arresto e le accuse

Per quanto accaduto, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le accuse a suo carico sono di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e false attestazioni sull’identità.

IPA