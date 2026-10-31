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Due giovani sono stati trasferiti in carcere a Genova per uno scippo e una rapina messi a segno ai danni di due anziani. A incastrare i presunti responsabili, permettendo l’emissione dei provvedimenti cautelari, sono stati i fotogrammi delle telecamere di sicurezza e le testimonianze dettagliate fornite dalle vittime.

Le indagini dopo le denunce dei due anziani

Giovedì scorso gli agenti del Commissariato di P.S. Cornigliano hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Genova.

I destinatari sono un 18enne e un 19enne, ritenuti responsabili dei fatti commessi in concorso: il primo l’8 settembre in via Cornigliano, il secondo il 13 settembre in via Maritano.

I furti alle vittime

In entrambi gli episodi agli anziani è stata sottratta la collanina d’oro che portavano al collo. Dopo lo strappo, una delle vittime è caduta a terra e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Per questo episodio è stata contestata anche l’aggravante delle lesioni aggravate. Per entrambi i fatti è stata inoltre riconosciuta l’aggravante della minorata difesa: le vittime avevano più di settant’anni e una di loro aveva difficoltà a camminare.

Il trasferimento in carcere a Genova

Dopo le denunce, gli agenti hanno avviato le indagini. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le descrizioni dettagliate fornite dalle persone derubate hanno consentito di risalire ai due presunti autori.

I giovani sono stati rintracciati venerdì 30 ottobre dagli operatori del Commissariato Cornigliano e condotti nella Casa Circondariale di Marassi.

IPA