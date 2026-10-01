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Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel Vallo di Lauro (Avellino), dove un 36enne e un minorenne sono stati fermati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale durante un controllo antidroga. L’intervento, avvenuto nella serata di ieri, è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Lauro nell’ambito di un’attività di contrasto ai fenomeni delittuosi.

Cos’è successo a Vallo Di Lauro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nel corso di un controllo presso un’abitazione del Vallo di Lauro, utilizzata da un 36enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti.

Gli agenti sono intervenuti nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare i reati legati agli stupefacenti e altri fenomeni criminali nella zona.

Il controllo e la reazione violenta

Durante il controllo, il 36enne ha opposto resistenza agli agenti, tentando di ostacolare le operazioni di polizia. Insieme a lui era presente anche un minorenne, che ha partecipato attivamente all’aggressione fisica nei confronti dei poliziotti.

La situazione è rapidamente degenerata, costringendo gli agenti a bloccare il 36enne e a procedere con il suo arresto, mentre il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

Le conseguenze giudiziarie

All’esito del rito direttissimo presso il Tribunale di Avellino, l’arresto del 36enne è stato convalidato. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria.

Per quanto riguarda il minorenne, la sua posizione è ora al vaglio della Procura minorile di Napoli. Le contestazioni mosse nei confronti dei due soggetti sono ancora in fase provvisoria e la loro colpevolezza sarà accertata solo al termine del giudizio definitivo.

Ulteriori misure cautelari per reati di droga

Nel corso della stessa attività, i poliziotti del Commissariato di Lauro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di un 32enne e un 52enne residenti nel napoletano.

I due sono indagati per concorso nel reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il 32enne è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, mentre per il 52enne è stato imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il contesto dell’operazione

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e di contrasto ai reati legati agli stupefacenti e alla violenza contro le forze dell’ordine.

Le forze di polizia hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione nel Vallo di Lauro e nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e di arginare il fenomeno dello spaccio di droga.

Le città coinvolte e i prossimi sviluppi

Le misure cautelari sono state eseguite tra il Vallo di Lauro, Avellino e il territorio napoletano. L’ultima ordinanza riguarda due residenti nel napoletano, mentre il procedimento giudiziario proseguirà presso il Tribunale di Avellino.

Le indagini sono ancora in corso e ulteriori sviluppi potrebbero emergere nei prossimi giorni.

IPA