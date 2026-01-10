Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti un arresto dalla Polizia di Stato presso l’Ospedale Civile di Livorno, dove due episodi distinti di aggressione e violenza hanno coinvolto personale sanitario e pazienti. In entrambi i casi, la reazione degli agenti è stata tempestiva, portando al fermo di un uomo di 57 anni e alla denuncia di un altro soggetto per lesioni personali aggravate e violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Arrestato 57enne per aggressione a infermiere

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Livorno. Gli agenti della Questura sono intervenuti in seguito a segnalazioni di comportamenti violenti e minacce ai danni di personale sanitario.

Il primo episodio ha visto protagonista un uomo di 57 anni, giunto in ambulanza presso il nosocomio cittadino a causa di un dolore alla gamba. Dopo essere stato informato dei tempi di attesa necessari prima della visita, l’uomo ha perso il controllo, iniziando a aggredire verbalmente e poi fisicamente il personale sanitario. La situazione già di per sé assurda è degenerata quando l’uomo ha colpito con un pugno al volto un infermiere di 62 anni in servizio al pronto soccorso, provocandogli un trauma del setto nasale con una prognosi di 7 giorni.

Le Volanti della Questura sono intervenute rapidamente, riuscendo a bloccare l’aggressore e a procedere con l’arresto in flagranza per il reato di lesioni personali aggravate, in quanto commesse ai danni di personale sanitario. Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Successivamente, il giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo per il soggetto la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici della Questura.

Denunciato uomo per violenza e minaccia a pubblico ufficiale

Un secondo episodio si è verificato nella notte del 9 gennaio, quando il personale delle Sezioni Volanti è stato chiamato a intervenire presso il pronto soccorso dell’ospedale a causa di una segnalazione relativa a un soggetto di origine nordafricana in stato di agitazione. L’uomo, presentatosi per una ferita al polpaccio, ha rifiutato le cure mediche e ha iniziato a minacciare il personale sanitario.

La situazione è ulteriormente degenerata quando il soggetto si è diretto verso il Triage, ha prelevato un carrello da uno dei box e lo ha lanciato contro infermieri e pazienti presenti, fortunatamente senza colpire nessuno. Successivamente, ha sferrato calci contro la porta scorrevole che divide i locali del Triage, infrangendone il vetro.

Gli operatori di polizia sono riusciti a rintracciare l’uomo, che nel frattempo si era allontanato dalla sala del pronto soccorso. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

IPA