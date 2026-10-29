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Violenza durante una partita di calcio a Pozzuoli: per questo il Questore di Napoli ha firmato undici Daspo nei confronti di altrettanti tifosi, di età compresa tra i 15 e i 38 anni. Le sanzioni vieteranno l’accesso alle manifestazioni sportive per un periodo da 5 a 10 anni. Tra i coinvolti figura anche un recidivo, per il quale la misura è risultata aggravata.

La rissa durante la partita a Pozzuoli

I provvedimenti sono stati istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. I fatti risalgono all’incontro tra A.S.D. Puteolana 1902 e Portici 1906, disputato il 25 ottobre allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli (Napoli).

Durante la partita, i destinatari dei Daspo hanno preso parte a una rissa.

Un tifoso è stato ferito alla testa

Nel corso dello scontro, un tifoso del Portici è stato colpito con violenza alla testa da un corpo contundente.

Ha riportato traumi cranici molto gravi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha dovuto essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I provvedimenti

In relazione all’episodio, otto persone sono state arrestate, mentre altre tre persone sono state denunciate per rissa aggravata.

Il Questore ha adottato complessivamente 11 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive: uno è stato aggravato per la precedente applicazione della medesima misura al destinatario.

IPA