Un cittadino tunisino è stato arrestato per lesioni aggravate nel centro storico di Teramo dopo aver aggredito un cinquantenne di origini marocchine, che ha riportato gravi ferite. Nei suoi confronti sono stati disposti il divieto di dimora e il DACUR, con successivo trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 15 novembre si è verificato un grave episodio nel centro storico di Teramo. Un cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili avvenuti nei giorni precedenti, è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. La vittima, un uomo di circa cinquant’anni di origini marocchine, ha subito danni fisici rilevanti, tra cui la perdita di diversi denti, ritrovati successivamente sul luogo dell’aggressione.

L’aggressione e le conseguenze per la vittima

L’episodio ha avuto conseguenze particolarmente gravi per la persona aggredita. Il cinquantenne marocchino ha riportato gravi lesioni che hanno richiesto una prognosi superiore a 40 giorni. Tra le ferite più significative, la perdita di diversi denti, segno della violenza dell’attacco subito. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di individuare e fermare l’autore dell’aggressione, già coinvolto in altri episodi analoghi nei giorni precedenti.

Provvedimenti adottati dalle autorità

Alla luce della pericolosità del soggetto, le autorità hanno adottato misure restrittive nei suoi confronti. Il Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso un provvedimento di Avviso Orale e il Divieto di accesso agli esercizi pubblici del Comune di Teramo (DACUR) per tre anni. Contestualmente, è stato disposto il divieto di dimora nel comune, misura che mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a tutelare la sicurezza pubblica.

Trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri

Ieri sera, il cittadino tunisino è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma, dove rimarrà in attesa dell’effettivo allontanamento dal territorio nazionale. Questa misura rappresenta l’ultimo passo di una serie di interventi messi in atto dalle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire nuovi episodi di aggressione e lesioni nella città di Teramo.

