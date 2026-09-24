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Chiusura temporanea per 30 giorni per un esercizio pubblico nel quartiere ovest di Prato, il provvedimento è arrivato a seguito di un episodio di aggressione e ferimento di avventori. La misura è stata adottata dal Questore per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo accertamenti che hanno evidenziato una situazione di pericolosità nell’area.

Il provvedimento a Prato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del locale nasce da una serie di controlli e verifiche effettuate dalle forze dell’ordine nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio.

L’esercizio, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, si trova nel quartiere ovest di Prato ed è stato oggetto di particolare attenzione dopo un grave episodio avvenuto nelle sue immediate vicinanze.

L’episodio che ha portato alla chiusura

Il provvedimento trae origine da un intervento delle volanti della Polizia lo scorso 13 settembre, quando una segnalazione al 112 NUE ha richiesto l’intervento per una lite in corso nei pressi di un circolo ricreativo in via Traversa Pistoiese.

Sul posto sono stati individuati e identificati tre soggetti rimasti gravemente feriti durante la lite, scatenata da un cittadino straniero in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Uno degli avventori ha riportato un profondo taglio vicino all’occhio, colpito da una bottiglia di vetro lanciata dall’autore dell’aggressione.

Un’area sotto osservazione

Dagli elementi raccolti durante le indagini, è emerso che la zona interessata era già stata oggetto di specifici servizi straordinari di controllo del territorio.

L’area rappresenta infatti un luogo di aggregazione per soggetti spesso dediti a comportamenti antisociali e all’uso della violenza, generando un rischio concreto per la sicurezza pubblica.

Il provvedimento del Questore

Alla luce degli accertamenti, il Questore di Prato ha disposto la chiusura del locale per trenta giorni ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con la contestuale sospensione della S.C.I.A.

Il provvedimento, di natura amministrativa e cautelare, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di avere anche un effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti pericolosi.

IPA