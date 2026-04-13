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Due provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (Daspo) sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi britannici a seguito di episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale avvenuti durante la partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa. I fatti sono stati accertati nella giornata di ieri dal Questore di Bologna, che ha disposto il DASPO per entrambi i soggetti coinvolti.

Due Daspo a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti sono stati adottati dopo che, durante l’incontro calcistico del 9 aprile 2026 allo stadio “Renato Dall’Ara”, si sono verificati due distinti episodi che hanno visto protagonisti tifosi della squadra ospite.

Il primo caso ha riguardato un cittadino britannico di 21 anni, che ha tentato di accedere all’impianto senza il regolare biglietto. Fermato da uno steward incaricato dei controlli, il giovane ha reagito con violenza colpendo l’addetto con un pugno alla spalla. Un secondo steward è intervenuto in aiuto e, nel tentativo di bloccare il tifoso, entrambi sono caduti a terra durante una colluttazione.

Intervento della Polizia e denuncia per lesioni

L’azione tempestiva del personale della Polizia di Stato, impegnato nelle operazioni di filtraggio, ha consentito di interrompere l’aggressione e di mettere in sicurezza il soggetto. Il tifoso è stato quindi bloccato e denunciato per il reato di lesioni.

L’episodio ha evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione durante eventi sportivi di rilievo internazionale, soprattutto in presenza di tifoserie numerose e particolarmente accese.

Resistenza a pubblico ufficiale nel settore ospiti

Il secondo provvedimento ha riguardato un altro cittadino britannico, questa volta di 39 anni, fermato dagli agenti della Polizia di Stato all’interno del settore ospiti. L’uomo è stato individuato dopo una segnalazione di rissa tra i tifosi della squadra inglese.

Durante il tentativo di fermarlo, il tifoso ha opposto resistenza colpendo gli agenti con gomitate e pugni. Per interrompere la condotta violenta e garantire la sicurezza degli altri presenti, gli operatori hanno dovuto ricorrere ai dispositivi di sicurezza in dotazione. Anche in questo caso, il soggetto è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

DASPO di due anni per entrambi i tifosi

Alla luce della gravità dei comportamenti e del rischio per l’ordine pubblico, il Questore di Bologna ha disposto per entrambi i tifosi il divieto di accesso agli impianti sportivi presenti su tutto il territorio nazionale per due anni.

Il provvedimento riguarda tutte le competizioni calcistiche, sia a livello nazionale che internazionale, e si applica a ogni manifestazione di carattere europeo e mondiale. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi di violenza e di garantire la sicurezza di spettatori e operatori durante gli eventi sportivi.

IPA