Violenza di genere, la Fondazione Cecchettin forma i poliziotti a Padova: "Ogni giorno è il 25 novembre"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Ogni giorno è il 25 novembre”. Con queste parole il questore di Padova Marco Odorisio ha aperto il primo seminario di formazione contro la violenza di genere organizzato dalla Polizia di Stato con la Fondazione Giulia Cecchettin e l’associazione Differenza Donna. Il 21 e 22 ottobre, in Questura, circa 60 operatori imparano a riconoscere i segnali e a proteggere meglio le vittime.

Fondazione Cecchettin e Polizia, il seminario a Padova

Come riporta la Polizia di Stato, l’iniziativa nasce dal protocollo d’intesa firmato il 26 giugno con la Fondazione intitolata alla studentessa uccisa nel 2023.

Dopo Padova, entro dicembre, il ciclo di incontri toccherà anche le Questure di Palermo, Potenza e Salerno.

Al centro del corso ci sono la valutazione del rischio, le misure di prevenzione disposte dal Questore e gli strumenti di pronto intervento a tutela delle vittime.

All’apertura c’erano anche Gino Cecchettin, la direttrice del Servizio centrale anticrimine Nunzia Brancati e la presidente di Differenza Donna Elisa Ercoli.

Il questore Odorisio e l’effetto Cecchettin

Per Odorisio il caso di Giulia ha mostrato come la violenza possa essere “subdola e silenziosa”, e iniziare con forme psicologiche e comportamenti spia.

Da allora, ha spiegato, è emersa una parte del fenomeno che prima restava sommersa: sono aumentate le segnalazioni ai centri antiviolenza e in Questura, così come le misure di prevenzione.

Secondo Ansa, il questore ha parlato apertamente di un “effetto Cecchettin”, invitando le donne a denunciare fin dai primi segnali, compresa la violenza economica.

Brancati: “Perché le donne non si sentono credute?”

Nunzia Brancati ha definito il seminario “una svolta culturale” nella formazione della Polizia.

“Dobbiamo interrogarci sul perché le donne possano talvolta non sentirsi credute nei nostri uffici”, ha detto, indicando nell’accoglienza e nell’ascolto il punto da cui ripartire.

Per Daria Fallido, project leader della Fondazione, questo è solo il primo di una serie di progetti, con l’obiettivo di un cambiamento culturale che coinvolga non solo la Polizia, ma tutti.

ANSA