Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza, resistenza e lesioni a Como. Un uomo di 46 anni è stato fermato dopo una violenta lite domestica, segnalata alle forze dell’ordine, che ha coinvolto anche una donna di 43 anni e il figlio minore di 13 anni. L’episodio si è verificato in un’abitazione di via Vittorio Veneto, dove la donna risiede. L’arresto è stato eseguito per impedire ulteriori conseguenze e garantire la sicurezza della vittima e del minore.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è scattato intorno alle ore 14.00 di sabato, in seguito a una segnalazione che riferiva di una lite violenta tra un uomo e una donna, alla presenza del loro figlio adolescente.

L’arrivo degli agenti e la situazione in casa

All’arrivo della prima pattuglia, i poliziotti si sono trovati di fronte una scena drammatica: la donna, visibilmente provata e in lacrime, mostrava chiari segni di percosse ed escoriazioni. L’uomo, invece, appariva in evidente stato di ubriachezza e continuava a minacciare la compagna, rivolgendosi in modo aggressivo anche agli agenti e opponendo resistenza alla loro presenza.

Le prime cure e il trasporto in ospedale

Durante le fasi iniziali dell’intervento, la donna è stata assistita dagli operatori, che hanno richiesto il supporto di un secondo equipaggio. Contestualmente, è stato allertato il personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasportare la vittima presso l’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Qui, i medici hanno riscontrato lesioni tali da richiedere una prognosi di 20 giorni.

La reazione violenta dell’uomo e l’arresto

Nel tentativo di condurre il 46enne in Questura, i poliziotti sono stati aggrediti con calci e pugni. Ne è scaturita una violenta colluttazione, che ha costretto gli agenti a immobilizzare l’uomo per evitare ulteriori danni. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori è stato possibile riportare la situazione sotto controllo e procedere con l’arresto.

I precedenti penali e la banca dati “SCUDO”

Una volta giunti negli uffici della Questura di Como, sono stati effettuati gli accertamenti di rito. È emerso che il 46enne aveva diversi precedenti e condanne per rapina, detenzione illecita di armi, reati contro il patrimonio e contro la persona. Inoltre, risultava già inserito nella banca dati “SCUDO”, che raccoglie informazioni su episodi di violenza domestica e maltrattamenti.

La denuncia e il ruolo della vittima

Determinante per l’arresto è stata la denuncia presentata dalla 43enne, che ha permesso agli agenti di agire tempestivamente. La collaborazione della vittima, unita all’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine, ha consentito di interrompere una situazione di maltrattamenti che, secondo quanto ricostruito, si era già verificata in passato.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria

Il Pubblico Ministero del Tribunale Ordinario di Como è stato immediatamente informato dell’accaduto. Su sua disposizione, il 46enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Como “Bassone”, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei prossimi sviluppi processuali.

Un intervento che ha evitato conseguenze peggiori

La tempestività dell’azione delle forze dell’ordine ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, tutelando la sicurezza della donna e del minore coinvolto. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della denuncia e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per contrastare efficacemente i reati di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia.

Il contesto: la violenza domestica e la risposta delle istituzioni

Quello avvenuto a Como rappresenta purtroppo un caso non isolato. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di violenza e maltrattamenti, per consentire interventi rapidi e prevenire tragedie. La presenza di precedenti specifici e l’inserimento nella banca dati “SCUDO” testimoniano come la prevenzione e il monitoraggio siano strumenti fondamentali nella lotta a questi reati.

Conclusioni

L’arresto del 46enne a Como per maltrattamenti in famiglia, violenza, resistenza e lesioni rappresenta un esempio di come la collaborazione tra vittime, cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati concreti nella tutela delle persone più vulnerabili. L’auspicio è che episodi come questo possano sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare chi si trova in situazioni simili a chiedere aiuto senza esitazione.

IPA