Scattata una misura cautelare a Frosinone per un uomo 55enne che è accusato di maltrattamenti nei confronti della madre 81enne, con la quale conviveva, e di comportamenti vessatori anche verso i vicini di casa. L’operazione si è svolta negli ultimi giorni, a seguito di una lunga attività investigativa avviata per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una serie di segnalazioni e approfondimenti investigativi condotti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone. Gli operatori, specializzati in reati contro la persona, hanno raccolto elementi che hanno permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti protratti nel tempo ai danni di una donna anziana, residente nel capoluogo ciociaro.

Un incubo durato due anni

La vittima, una donna di ottantuno anni, ha vissuto per circa due anni sotto la costante pressione psicologica e fisica esercitata dal figlio convivente. Le indagini hanno fatto emergere che l’uomo, di cinquantacinque anni, sottoponeva la madre a continue richieste di beni, anche di uso quotidiano, accompagnate da insulti, minacce e atteggiamenti offensivi. Le condotte vessatorie erano diventate parte della routine quotidiana, minando profondamente l’equilibrio psicologico della donna.

Comportamenti aggressivi anche verso i vicini

Non solo la madre, ma anche i vicini di casa sono stati vittime dei soprusi dell’uomo. Gli investigatori hanno accertato che il soggetto aveva adottato atteggiamenti analoghi anche nei confronti degli altri residenti dello stabile, rendendosi responsabile di molteplici soprusi e creando un clima di tensione e paura all’interno della comunità condominiale.

Il silenzio della vittima e la paura di ritorsioni

L’anziana donna, nonostante le sofferenze subite, non aveva mai trovato il coraggio di rivolgersi alle Forze dell’ordine. Il timore di possibili gravi ritorsioni da parte del figlio l’aveva indotta a sopportare in silenzio le angherie quotidiane. Solo grazie all’intervento degli operatori della Polizia di Stato, la vittima ha potuto raccontare quanto stava vivendo, consentendo così di avviare le procedure di tutela previste dalla legge.

La decisione del giudice

Il quadro indiziario raccolto dagli agenti della Squadra Mobile è stato sottoposto all’attenzione della Procura della Repubblica di Frosinone, che ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha accolto la richiesta, disponendo il provvedimento restrittivo per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

