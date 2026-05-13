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Due arresti per maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Guidonia nella serata del 6 maggio 2026. Un trentunenne di origini egiziane è stato fermato dopo aver aggredito la ex moglie in strada, mentre un ventiduenne è stato successivamente incarcerato per rapina. Entrambi i provvedimenti sono stati disposti dal Tribunale di Tivoli.

Maltrattamenti in famiglia a Guidonia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti sono avvenuti nella serata del 6 maggio 2026 a Guidonia (Roma), dove gli agenti sono intervenuti tempestivamente a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, ex moglie dell’arrestato, si trovava in strada quando è stata raggiunta dall’uomo. Dopo averla affrontata verbalmente, il trentunenne l’ha afferrata per le spalle e l’ha aggredita fisicamente. La donna, nel tentativo di chiedere aiuto, ha composto il 112, ma l’ex coniuge le ha sottratto il telefono, fuggendo subito dopo.

L’intervento immediato della pattuglia del Commissariato di P.S. Tivoli ha permesso di rintracciare e bloccare il fuggitivo, che aveva cercato di disfarsi del cellulare appena sottratto. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali.

Le condizioni della vittima e la denuncia

La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per le cure necessarie. In sede di denuncia, ha raccontato agli agenti di essersi separata dal marito nel mese di gennaio, dopo aver subito continui maltrattamenti.

La vittima aveva già precedentemente denunciato la situazione alle forze dell’ordine, esasperata dalla violenza domestica.

Le misure cautelari e il trasferimento in carcere

L’uomo, dopo l’arresto, è stato condotto presso il carcere di Rebibbia. Il Gip del Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo gravi gli indizi a carico dell’indagato.

Il giorno successivo, gli stessi agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Tivoli nei confronti di un ventiduenne, ritenuto responsabile del reato di rapina. Il giovane dovrà scontare 2 anni e 11 mesi di reclusione.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la tutela delle vittime

Le operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Guidonia confermano l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime di violenza domestica e nella repressione dei reati contro la persona.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermare l’aggressore e di assicurare assistenza immediata alla vittima, oltre a dare esecuzione a provvedimenti restrittivi nei confronti di altri soggetti responsabili di reati gravi.

IPA