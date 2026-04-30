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Un uomo indagato per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni della compagna è destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il provvedimento, disposto dal Gip su richiesta della Procura di Imperia, è stato attuato dalla Polizia di Stato di Ventimiglia a seguito di una rapida attività investigativa.

Atti persecutori a Ventimiglia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 13 aprile scorso, quando una pattuglia della Volante del Commissariato di Ventimiglia è intervenuta per sedare una lite tra due conviventi.

Gli agenti, dopo aver ascoltato la vittima ancora visibilmente scossa, hanno compreso che la donna era stata aggredita fisicamente. La stessa è stata trasportata al pronto soccorso di Bordighera e dimessa con una prognosi di 14 giorni.

Una relazione segnata dalla violenza

Nel corso della denuncia, la donna ha raccontato di aver iniziato la relazione nell’aprile dell’anno precedente e di aver convissuto con l’uomo da ottobre 2025. La convivenza si è rivelata da subito difficile, caratterizzata da episodi di minacce e violenze, spesso aggravate dallo stato di ubriachezza del compagno.

L’uomo, secondo quanto riferito, non esitava a minacciare la compagna di morte con un coltello in caso di separazione, pronunciando frasi intimidatorie e terrorizzanti.

Escalation di minacce e aggressioni

Le minacce e gli insulti, alimentati da una gelosia ossessiva, sono diventati sempre più frequenti, sfociando in percosse e lanci di bottiglie. L’episodio culminante si è verificato il 13 aprile, quando, a causa di un messaggio ricevuto dalla donna su Instagram, l’uomo l’ha colpita con un pugno all’occhio, provocandole un evidente ematoma. La vittima, temendo per la propria incolumità, è stata costretta a fuggire dall’abitazione e a chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Attivazione del codice rosso e indagini

A seguito dei gravi episodi, è stata immediatamente attivata la procedura del codice rosso, con sorveglianza continua sotto casa della donna e contatti tempestivi con la Procura di Imperia. L’attività investigativa, condotta dalla polizia giudiziaria del Commissariato di Ventimiglia, si è basata sulle dichiarazioni della vittima, sulle annotazioni relative a precedenti interventi presso l’abitazione e sui referti medici.

Gli elementi raccolti hanno permesso di attribuire responsabilità penale all’uomo, portando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia a richiedere l’adozione della misura cautelare.

Misure cautelari e tutela della vittima

Il Gip ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenersi ad almeno 500 metri di distanza, oltre al divieto assoluto di comunicazione con la vittima.

Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza della donna e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

IPA