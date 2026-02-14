Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino indiano di 60 anni è stato arrestato a Vicenza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. L’uomo dovrà scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione per una lunga serie di episodi di violenza domestica commessi tra il 2018 e il 2022 a Mussolente.

Violenza domestica a Vicenza

L’arresto è avvenuto nella mattinata del 13 Febbraio 2026 presso l’Albergo Cittadino del Comune di Vicenza, in Via Giordano 5. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno rintracciato il soggetto, già destinatario di un ordine di carcerazione, e hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo.

Il cittadino indiano, di 60 anni, era stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza aveva emesso un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione. Dopo essere stato identificato dagli agenti della Squadra Mobile l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale locale per l’esecuzione della pena.

I fatti contestati

Le accuse a carico dell’arrestato riguardano una grave e prolungata situazione di conflittualità domestica, verificatasi a Mussolente tra il gennaio 2018 e il 12 marzo 2022. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la moglie dell’uomo è stata vittima di ripetute aggressioni fisiche e verbali. Gli episodi di violenza sono stati caratterizzati da pugni, calci, strattonamenti, tirate di capelli e, in alcune occasioni, dal lancio di sedie contro la vittima.

L’intervento della Polizia e la conclusione dell’indagine

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha svolto un’attenta attività di indagine che ha permesso di raccogliere elementi utili per la condanna dell’uomo.

Dopo la sentenza definitiva la Procura ha emesso l’ordine di carcerazione, eseguito nella mattinata del 13 febbraio 2026. L’arrestato è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.

IPA