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Un 31enne vittoriese è stato raggiunto da una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Vittoria. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Cos’è successo a Vittoria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata per garantire la tutela delle vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza.

L’indagato, un 31enne residente a Vittoria (Ragusa), è stato sottoposto al divieto di avvicinamento sia alle persone offese sia ai luoghi da queste frequentati. Il controllo sarà assicurato tramite un dispositivo elettronico, che consentirà alle forze dell’ordine di monitorare costantemente i suoi spostamenti.

I dettagli dell’ordinanza

L’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno dato esecuzione al provvedimento, che si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica e di genere. Le accuse a carico del 31enne riguardano maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati che hanno portato le autorità a intervenire con urgenza per tutelare le vittime.

Le misure di protezione per le vittime

La misura cautelare impone all’indagato il divieto di avvicinarsi alle persone offese e ai luoghi da esse frequentati. Il monitoraggio tramite dispositivo elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza delle vittime e prevenire ulteriori condotte violente.

L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di assicurare una risposta tempestiva e concreta alle situazioni di violenza domestica, offrendo protezione e supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

L’impegno della Polizia di Stato

L’attività svolta dal Commissariato di P.S. di Vittoria si inserisce nel quadro del costante impegno della Polizia di Stato nella lotta contro la violenza domestica e di genere.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di garantire la tempestiva esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, al fine di tutelare le vittime e prevenire il ripetersi di episodi di maltrattamenti e lesioni. Il monitoraggio elettronico rappresenta una delle misure più efficaci per assicurare il rispetto delle restrizioni imposte agli indagati.

Il ruolo dell’Autorità Giudiziaria

Il provvedimento nei confronti del 31enne vittoriese è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario adottare la misura cautelare per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza delle persone offese. L’applicazione del dispositivo elettronico di controllo consente un monitoraggio costante, riducendo il rischio di violazioni del divieto di avvicinamento.

La prevenzione della violenza domestica

Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica. L’adozione di misure cautelari come il divieto di avvicinamento e il monitoraggio elettronico rappresenta un passo fondamentale per proteggere le vittime e scoraggiare comportamenti violenti.

La collaborazione tra Polizia di Stato, Procura della Repubblica e Tribunale di Ragusa si è rivelata determinante per garantire una risposta efficace e tempestiva alle segnalazioni di maltrattamenti e lesioni.

IPA