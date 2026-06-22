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Un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce finalizzate all’estorsione: questo il bilancio di un grave episodio di violenza domestica avvenuto nel cuore della città termale. A essere fermato è stato un uomo, accusato di aver aggredito la madre e l’anziana nonna convivente. I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri, quando una chiamata disperata al Numero Unico di Emergenza ha fatto scattare l’allarme.

L’intervento ad Alatri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una donna, in preda al panico, ha contattato i soccorsi chiedendo aiuto perché il proprio figlio la stava aggredendo all’interno dell’abitazione di Alatri (Frosinone).

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe scatenato una violenta lite per motivi economici, arrivando a colpire sia la madre che la nonna convivente.

L’intervento delle forze dell’ordine

I militari dell’Arma sono intervenuti rapidamente, riuscendo a entrare nell’appartamento e a bloccare l’aggressore prima che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

Le due donne, trovate in stato di shock e con segni evidenti di percosse, sono state immediatamente affidate alle cure del personale sanitario del 118, prontamente allertato dai Carabinieri.

Le condizioni delle vittime

La madre e l’anziana nonna dell’uomo sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale di Alatri per gli accertamenti necessari.

Nonostante le ferite riportate – tra cui un braccio rotto, ecchimosi e un forte stato di paura – le due donne non sarebbero in pericolo di vita. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze ancora più gravi.

L’arresto e le accuse

L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Frosinone, trasferito presso la Casa Circondariale della città in attesa dell’udienza di convalida.

Le accuse a suo carico sono pesanti: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce finalizzate all’estorsione. L’uomo resta comunque, secondo quanto previsto dalla legge, indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria solo dopo una sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Il contesto e le motivazioni

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per motivi economici o per continue richieste di denaro da parte dell’uomo nei confronti dei familiari.

Un dramma che si è consumato tra le mura domestiche e che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine per evitare il peggio.

IPA