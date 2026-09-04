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Ordini di protezione e allontanamento dalla casa familiare sono stati rafforzati per tutelare le vittime di violenza domestica in Italia. Le recenti modifiche normative sono state introdotte per impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare, con particolare attenzione alla protezione di donne, minori e altri soggetti vulnerabili.

Nuove norme per la tutela delle vittime

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il legislatore ha recentemente valorizzato il ruolo degli ordini di protezione emessi dal giudice civile nei confronti degli abusi familiari. Questi strumenti, già previsti dalla legge n. 154/2001, sono stati potenziati per garantire una risposta più efficace alle situazioni di violenza domestica. La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, disciplinata dall’art. 282 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno degli strumenti principali per interrompere la convivenza turbata e prevenire ulteriori comportamenti violenti.

Come funzionano gli ordini di protezione

Quando la condotta di un coniuge o convivente causa un grave pregiudizio all’integrità fisica, morale o alla libertà dell’altro, il giudice può intervenire su richiesta della parte lesa. Il provvedimento, adottato con decreto, intima al soggetto abusante di cessare i comportamenti pregiudizievoli e dispone l’allontanamento dalla casa familiare. Oltre a ciò, il giudice può imporre prescrizioni specifiche, come il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima (luogo di lavoro, domicilio della famiglia d’origine, domicilio di altri congiunti o persone vicine) e il divieto di recarsi nei pressi dei luoghi di istruzione dei figli, salvo esigenze lavorative o di salute.

Misure accessorie e sostegno alle vittime

Tra le prescrizioni accessorie, il giudice può ordinare il pagamento periodico di un assegno in favore della parte abusata, qualora questa sia priva di mezzi autonomi di sostentamento. Inoltre, può essere disposto l’intervento dei servizi sociali o di associazioni specializzate nel sostegno e nell’accoglienza di donne, minori e altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti. Queste misure mirano a garantire non solo la sicurezza fisica, ma anche il supporto psicologico e sociale alle persone coinvolte.

Protezione dei minori e violenza assistita

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la tutela dei minori. Il Tribunale dei Minorenni può adottare ordini di protezione quando la condotta abusante rischia di arrecare danno ai minori, anche in caso di violenza assistita. Quest’ultima si verifica quando i minori assistono agli abusi contro la madre o altri familiari, subendo conseguenze negative sul piano emotivo e psicologico. In tali situazioni, l’istanza può essere promossa dal pubblico ministero, riconoscendo la gravità delle ripercussioni indirette sui minori.

Procedura d’urgenza e accessibilità

Nei casi di urgenza, la persona che ha subito la condotta abusante può richiedere l’ordine di protezione anche senza l’assistenza di un avvocato. Se il giudice riconosce la condizione di urgenza, emette immediatamente il provvedimento, eventualmente dopo aver raccolto sommarie informazioni. Successivamente, viene fissata l’udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni, garantendo così una risposta tempestiva alle situazioni di pericolo.

Rilevanza penale delle violazioni

Con la legge n. 168/2023, è stata attribuita rilevanza penale alla violazione degli ordini di protezione civili. La violazione di tali provvedimenti costituisce ora una specifica ipotesi di reato, prevista e punita dall’art. 387 bis del codice penale. In pratica, la violazione degli ordini di protezione è equiparata alla violazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il trasgressore può essere tratto in arresto, anche in flagranza differita, rafforzando così la tutela delle vittime.

Estensione degli ordini di protezione

Il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha ulteriormente ampliato la possibilità di richiedere ordini di protezione. Ora, tali provvedimenti possono essere richiesti anche quando la condotta pregiudizievole è stata posta in essere da un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, oppure in danno di un altro componente del nucleo familiare, come ad esempio un genitore. Questa estensione mira a garantire una protezione più ampia e inclusiva per tutte le vittime di abusi familiari.

Obiettivi delle nuove misure

Le recenti riforme hanno l’obiettivo di potenziare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica, offrendo strumenti più efficaci per interrompere le situazioni di pericolo e sostenere le vittime. L’attenzione è rivolta non solo alla repressione dei reati, ma anche alla protezione e al recupero delle persone coinvolte, con particolare riguardo ai minori e alle donne.

Conclusioni

Le modifiche legislative introdotte in Italia rappresentano un passo importante nella lotta contro la violenza domestica e gli abusi familiari. L’adozione di ordini di protezione più efficaci, la possibilità di intervento immediato in caso di urgenza e la rilevanza penale delle violazioni sono strumenti fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere delle vittime. Per ulteriori approfondimenti sulle iniziative in corso e sulle modalità di richiesta degli ordini di protezione, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato o rivolgersi ai servizi sociali e alle associazioni specializzate presenti sul territorio.

Per maggiori informazioni sulle misure adottate in Italia, è possibile consultare i portali istituzionali dedicati alla tutela delle vittime di violenza domestica.

IPA