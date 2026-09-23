Violenza e persecuzioni ad Avellino contro le ex compagne, due uomini nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati sottoposti a misure cautelari dalla Polizia di Stato ad Avellino per atti persecutori, aggressione e rapina ai danni delle rispettive ex compagne. Le azioni sono state coordinate dalla Procura della Repubblica nell’ambito del “Codice Rosso”, con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle persone vulnerabili.

Le misure cautelari eseguite dalla Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino nei confronti di un 39enne residente nella provincia. L’uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con contestuale controllo tramite braccialetto elettronico. La misura è stata adottata a seguito di una serie di atti persecutori messi in atto dall’indagato contro la sua ex compagna, dopo che la donna aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale.

La vicenda della persecuzione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 39enne non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe iniziato una condotta reiterata di persecuzione nei confronti della ex. Le azioni dell’uomo hanno portato le autorità a intervenire tempestivamente, applicando una misura restrittiva che prevede il monitoraggio costante tramite braccialetto elettronico, al fine di garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di molestie o minacce.

Arresto per aggressione e rapina

In un secondo episodio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Avellino hanno arrestato un 40enne di origine gambiana per aggressione e rapina ai danni della sua ex compagna. L’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di fornire le proprie generalità, violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Al termine dell’udienza di convalida, il G.I.P. presso il Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto del 40enne e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Questa decisione mira a monitorare costantemente l’indagato e a prevenire ulteriori comportamenti violenti o pericolosi nei confronti della vittima.

Il ruolo del “Codice Rosso” e la tutela delle vittime

L’intervento della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica di Avellino si inserisce nell’ambito delle attività previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, una normativa introdotta per rafforzare la tutela delle fasce deboli e garantire una risposta rapida ed efficace ai casi di violenza domestica e atti persecutori. Le misure adottate mirano a proteggere le persone in condizioni di vulnerabilità e a prevenire il rischio di escalation di comportamenti violenti.

IPA