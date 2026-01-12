Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 51enne è destinario dell’immediata misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto a seguito di indagini condotte dalla Polizia di Stato di Foligno sotto il coordinamento della Procura della Repubblica spoletina.

Violenza domestica a Spoleto

La vicenda ha avuto origine da una serie di episodi di violenza domestica che si sono protratti per diversi mesi.

Gli agenti del Commissariato di Foligno, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, hanno raccolto elementi che hanno portato all’emissione della misura cautelare nei confronti dell’uomo.

Le accuse e i dettagli degli episodi

L’indagato è accusato di aver messo in atto ripetute violenze psicologiche e aggressioni nei confronti della moglie, spesso anche alla presenza dei tre bambini nati dalla coppia.

La donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha dovuto subire frequenti ingiurie e, in più occasioni, è stata picchiata dal marito per motivi futili.

L’episodio più grave

Il culmine della violenza si è verificato sul finire del 2025 quando, nell’arco della stessa giornata, la vittima è stata aggredita due volte: dapprima ha subito percosse in varie parti del corpo, poi è stata afferrata per il collo e ripetutamente schiaffeggiata.

In seguito a queste azioni la donna ha dovuto ricorrere alle cure mediche, riportando varie ecchimosi e traumi al volto e a un ginocchio con una prognosi di alcuni giorni.

La risposta delle autorità

L’escalation degli episodi di maltrattamenti ha determinato una particolare rapidità nelle indagini e nella richiesta di una misura cautelare da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.

Il G.I.P. ha quindi disposto l’allontanamento immediato dell’uomo dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento a tutti e quattro i suoi familiari e l’applicazione di modalità elettroniche di controllo per garantire il rispetto delle misure imposte.

All’indagato vengono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’uomo deve essere considerato innocente fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’intervento delle forze dell’ordine e la successiva misura cautelare sono stati adottati a seguito di un’attenta attività investigativa che ha permesso di ricostruire la gravità e la reiterazione delle condotte contestate.

IPA