Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa aggressione in strada nella serata di giovedì a Brescia: un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per lesioni volontarie aggravate. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze ancora più gravi per la vittima, colpita ripetutamente alla testa con una catena.

Il fatto: violenta lite in strada

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando un agente in servizio presso il Commissariato “Carmine” ha udito delle urla provenire dalla strada sottostante. Scendendo rapidamente all’ingresso, il poliziotto si è trovato di fronte a due persone coinvolte in una lite particolarmente violenta. Nonostante l’ordine di fermarsi, i due hanno continuato a azzuffarsi, costringendo l’agente a intervenire fisicamente per bloccare uno dei contendenti.

L’intervento della Polizia e la messa in sicurezza della vittima

Il poliziotto, mettendo a rischio la propria incolumità, è riuscito a disarmare l’aggressore, che stava colpendo con una catena l’altro uomo alla testa. Nel frattempo, la volante del Commissariato è giunta in supporto, riuscendo con fatica a calmare gli animi e a far cessare l’aggressione, scoppiata per motivi futili.

Le condizioni della vittima e i soccorsi

La vittima, in evidente stato confusionale e con ferite alla testa, è stata immediatamente soccorsa dagli agenti e dal personale sanitario, che l’ha trasportata d’urgenza all’Istituto Ospedaliero “Sant’Anna”. I medici hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate, sottolineando la gravità dell’aggressione.

La perquisizione e il sequestro degli oggetti usati nell’aggressione

Successivamente, la Polizia ha effettuato una perquisizione personale sull’aggressore e un’ispezione del luogo dell’aggressione. Sono stati così rinvenuti e sequestrati due oggetti utilizzati durante il violento episodio: una bomboletta di spray urticante e una catena in acciaio, quest’ultima sottratta poco prima dal cestino di una bicicletta parcheggiata nelle vicinanze.

L’arresto e le accuse

Dopo essere stato condotto in Questura, il 48enne è stato formalmente arrestato per il reato di lesioni volontarie aggravate e messo a disposizione della Procura della Repubblica. L’uomo, residente in città e originario di Brescia, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro la persona.

Misura di prevenzione personale: Avviso Orale di Pubblica Sicurezza

Alla luce della gravità dell’episodio e dei precedenti dell’arrestato, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’applicazione della Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, come previsto dal Codice delle Leggi Antimafia. Questa misura mira a prevenire ulteriori comportamenti pericolosi da parte del soggetto, considerato violento e potenzialmente pericoloso per la collettività.

Le dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza e la tempestività dell’intervento degli agenti, che hanno agito con professionalità e decisione, riuscendo a mettere in sicurezza sia la vittima sia la comunità. “Un soggetto violento e pericoloso, in stato di alterazione psicofisica, è stato messo in condizioni di non nuocere ed assicurato alla Giustizia grazie al tempestivo intervento dei Poliziotti, i quali hanno agito in maniera estremamente decisa e professionale evitando ancor più gravi conseguenze”, ha dichiarato Sartori.

Il contesto: sicurezza e prevenzione a Brescia

L’episodio avvenuto a Brescia riporta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sulla necessità di interventi tempestivi per prevenire episodi di violenza e reati contro la persona. Le forze dell’ordine, grazie anche all’applicazione di misure di prevenzione come l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, continuano a monitorare il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

Conclusioni

Il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato è di un arresto, due oggetti sequestrati e una persona ferita con 30 giorni di prognosi. L’intervento degli agenti ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso. L’episodio conferma l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire e contrastare i reati che minacciano la sicurezza pubblica a Brescia.

IPA