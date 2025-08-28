Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate per tentato omicidio in piazza Lo Sardo: a seguito dell’episodio, la Questura ha emesso due provvedimenti di Daspo Willy per tutelare l’ordine pubblico. I fatti sono avvenuti domenica scorsa a Messina, dove la Divisione Anticrimine è intervenuta dopo una violenta aggressione in una zona frequentata da giovani, motivando la decisione con la gravità dell’accaduto e i precedenti dei soggetti coinvolti.

Le misure adottate dopo l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura di Messina ha avviato immediatamente un’attività istruttoria dopo l’arresto di due soggetti colti in flagranza di tentato omicidio. L’episodio si è verificato domenica scorsa in piazza Lo Sardo, luogo noto per la presenza di numerosi esercizi pubblici e punto di ritrovo per molti giovani della città.

La valutazione della Questura

La Questura, guidata dal Questore Annino Gargano, ha valutato attentamente la situazione, considerando sia la gravità della aggressione sia i numerosi precedenti penali dei due arrestati. La presenza di locali pubblici e la conseguente preoccupazione per la sicurezza dei cittadini hanno spinto le autorità a intervenire con decisione. La misura cautelare della custodia in carcere, già convalidata dall’Autorità Giudiziaria, è stata accompagnata da ulteriori provvedimenti amministrativi per rafforzare la tutela dell’ordine pubblico.

Il Daspo Willy: cosa prevede

I due provvedimenti adottati ieri dal Questore hanno imposto ai soggetti arrestati il divieto di accesso a tutti i pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento presenti sul territorio dell’intera provincia di Messina. Inoltre, è stato disposto il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze di tali esercizi per un periodo di 2 anni. Il cosiddetto “Daspo Willy” rappresenta uno strumento di prevenzione volto a impedire che persone ritenute pericolose possano frequentare luoghi di aggregazione, riducendo così il rischio di ulteriori episodi di violenza o aggressione.

Il contesto dell’aggressione

L’episodio di tentato omicidio si è verificato in una delle piazze più frequentate di Messina, teatro di una violenta aggressione che ha destato forte preoccupazione tra i cittadini e gli esercenti della zona. La presenza di numerosi locali pubblici, spesso affollati soprattutto nei fine settimana, ha reso ancora più urgente l’adozione di misure restrittive nei confronti dei responsabili. Le autorità hanno sottolineato come la sicurezza dei luoghi di aggregazione sia una priorità, soprattutto quando si tratta di aree frequentate da giovani.

I precedenti dei soggetti coinvolti

Nel corso delle indagini, è emerso che i due arrestati erano già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali. Questo elemento ha pesato nella decisione di applicare il Daspo Willy, considerato uno strumento efficace per prevenire il ripetersi di episodi simili. La misura cautelare della custodia in carcere, disposta dall’Autorità Giudiziaria, è stata ritenuta necessaria per garantire la sicurezza della collettività.

Le reazioni della comunità

L’adozione dei due provvedimenti di Daspo Willy ha suscitato reazioni positive tra i residenti e i commercianti della zona di piazza Lo Sardo. Molti hanno espresso sollievo per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di ritrovo cittadini. Le autorità hanno ribadito il loro impegno nel contrastare ogni forma di violenza e nel tutelare l’ordine pubblico, soprattutto in aree particolarmente sensibili come quelle frequentate dai giovani.

Il ruolo della Divisione Anticrimine

La Divisione Anticrimine della Questura di Messina ha svolto un ruolo centrale nell’attività istruttoria che ha portato all’adozione dei provvedimenti. Grazie a un’attenta analisi dei fatti e alla collaborazione con le Volanti intervenute sul posto, è stato possibile ricostruire l’accaduto e individuare le misure più idonee per prevenire ulteriori episodi di aggressione o tentato omicidio. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha permesso di rispondere in modo efficace a una situazione di emergenza, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il significato del Daspo Willy

Il Daspo Willy, introdotto per contrastare fenomeni di violenza nei luoghi di aggregazione, prende il nome da Willy Monteiro Duarte, giovane vittima di una brutale aggressione avvenuta nel 2020. La misura consente alle autorità di vietare l’accesso a locali pubblici a persone ritenute pericolose, rappresentando un deterrente contro comportamenti violenti. Nel caso di Messina, il provvedimento è stato applicato per 2 anni ai responsabili dell’episodio di piazza Lo Sardo, con l’obiettivo di prevenire nuovi rischi per la sicurezza pubblica.

