Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato in flagranza per violenza e minaccia a pubblico ufficiale un 26enne italiano di origine sinti, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver aggredito verbalmente un operatore sanitario all’ospedale di Foligno. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Foligno il 15 dicembre, dopo aver compromesso il regolare svolgimento delle attività ospedaliere.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso il reparto dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno, dove il giovane si era recato per far visita a un parente ricoverato.

I fatti: la richiesta non accolta e la reazione

Secondo quanto riportato, il 26enne ha preteso di entrare nel reparto insieme a un bambino, nonostante non fosse l’orario di visita e il regolamento vietasse l’accesso ai minori. L’infermiere di turno ha spiegato le regole, ma l’uomo ha reagito con insulti e minacce, dichiarando di non temere l’intervento della Polizia e promettendo di tornare con altre persone.

L’intervento della Polizia e l’arresto

L’operatore sanitario, preoccupato per la situazione, ha chiesto aiuto al Posto di Polizia presente in ospedale. L’agente intervenuto ha riconosciuto il giovane, già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona, spesso commessi con violenza. Nonostante la presenza della Polizia, il 26enne ha continuato a insultare e minacciare il personale, cercando anche il contatto fisico con l’infermiere e contestando la chiamata alle forze dell’ordine.

Le accuse e le conseguenze

La ricostruzione dei fatti, supportata dalle testimonianze di diversi presenti, ha portato all’arresto in flagranza dell’uomo per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre, a causa del suo comportamento che ha interrotto le normali attività del reparto, gli è stato contestato anche il reato di interruzione di pubblico servizio.

La posizione dell’arrestato

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 26enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Foligno, in attesa del giudizio per direttissima. Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato innocente fino a una sentenza definitiva di condanna.

IPA