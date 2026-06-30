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È stata sospesa per trenta giorni la licenza di una nota discoteca del litorale ionico leccese, a seguito di una violenta rissa avvenuta all’interno del locale e di gravi irregolarità emerse durante i controlli di sicurezza. Il provvedimento, disposto dal Questore della provincia di Lecce, dottor Giampietro Lionetti, è stato notificato all’amministratore unico della società proprietaria, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e l’incolumità degli avventori.

La dinamica della rissa e le conseguenze

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente la licenza della discoteca è stata presa in seguito a un grave episodio di cronaca verificatosi lo scorso 13 giugno. In quella data, all’interno del locale si è verificata una violenta lite che ha coinvolto un uomo e un gruppo di giovani, tra cui alcuni minorenni.

Durante il parapiglia, due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, dove i medici hanno rilasciato una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate. L’intervento immediato dei militari della Stazione Carabinieri di Nardò ha permesso di riportare la calma e di avviare le prime indagini sull’accaduto. Successivamente, i militari della Compagnia Carabinieri di Gallipoli hanno ricostruito la dinamica dei fatti e hanno proposto al Questore l’emissione del provvedimento di sospensione.

Controlli e ispezioni: emergono gravi irregolarità

L’episodio di violenza ha spinto le autorità a effettuare ulteriori e approfonditi accertamenti. Il personale della Divisione PAS (Polizia Amministrativa e Sociale) della Questura, insieme agli agenti del Commissariato di PS di Nardò e ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, ha eseguito un controllo ispettivo dettagliato per verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del locale.

L’ispezione ha fatto emergere un quadro allarmante: sono state riscontrate gravi carenze sia dal punto di vista strutturale che documentale, in particolare riguardo la sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze. È stata rilevata la mancanza della documentazione obbligatoria necessaria a garantire la totale incolumità dei clienti.

La diffida e la sospensione della licenza

Alla luce delle criticità riscontrate, gli operatori hanno immediatamente diffidato i titolari dal proseguire l’attività fino alla completa regolarizzazione della documentazione mancante. Il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, ha una funzione preventiva e mira a tutelare la sicurezza dei clienti e l’ordine pubblico.

La decisione di chiudere il locale per un mese è stata presa considerando sia la gravità dei reati commessi durante la rissa del 13 giugno sia le irregolarità amministrative e strutturali emerse durante i controlli. La sinergia tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco ha permesso di intervenire tempestivamente e di porre un freno a una situazione di rischio concreto per i frequentatori della movida ionica.

IPA