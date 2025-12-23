Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono stati emessi quattro provvedimenti Daspo Willy e quattro avvisi orali dalla Questura di Padova nei confronti di altrettanti cittadini marocchini, coinvolti in una rissa aggravata a colpi di spranga avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria. I fatti sono stati accertati nella serata del 19 dicembre, mentre i provvedimenti sono stati eseguiti nella giornata di lunedì 22 dicembre. Le misure sono state disposte dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, a seguito della gravità delle condotte e dei numerosi precedenti penali dei soggetti coinvolti.

La dinamica della rissa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova ha dato esecuzione a otto misure di prevenzione personale nei confronti di quattro cittadini marocchini di 41, 38, 23 e 24 anni. Gli uomini erano stati protagonisti di una violenta rissa a colpi di spranga, avvenuta la sera del 19 dicembre in Piazzale Stazione, incuranti della presenza di numerosi passanti.

La sera del 19 dicembre, intorno alle 22.40, è stata segnalata una rissa in atto tra più persone armate di spranghe di ferro nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. Lo scontro è degenerato rapidamente, con la caduta a terra e il ferimento di uno dei partecipanti, trovato sanguinante all’arrivo delle forze dell’ordine. Il 24enne marocchino, identificato come uno dei coinvolti, ha riferito di essere stato aggredito senza motivo da altri due connazionali armati di spranghe.

Gli interventi della Polizia e le perquisizioni

I poliziotti hanno rintracciato all’interno dello scalo ferroviario i due connazionali, rispettivamente di 38 e 23 anni, che sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione personale. Entrambi nascondevano sotto i giubbini due spranghe metalliche di 82 centimetri, intrise di sangue e presumibilmente utilizzate durante la rissa. Un quarto soggetto, 41enne marocchino, è stato fermato poco distante in evidente stato di agitazione e di ebbrezza, con il volto e le mani sanguinanti e ricoperti di tagli.

Le conseguenze per i coinvolti

Tutti i soggetti fermati sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Padova e sottoposti a cure mediche per le lesioni riportate, giudicate guaribili rispettivamente in 30 giorni, 14 giorni e 10 giorni. Successivamente, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per rispondere dei reati di rissa aggravata e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

I provvedimenti del Questore

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Padova ha immediatamente attivato la Divisione Polizia Anticrimine per valutare l’adozione dei provvedimenti di prevenzione previsti dalla normativa vigente. Al termine dell’attività istruttoria, sono stati applicati nei confronti dei quattro soggetti la misura di prevenzione personale del cosiddetto Daspo “Willy”, che vieta per 3 anni l’accesso e lo stazionamento in tutto il Piazzale della Stazione Ferroviaria, nel Cavalcavia Borgomagno e in tutti i locali e gli esercizi pubblici presenti nell’area e nelle immediate vicinanze.

Avvisi orali e precedenti penali

Oltre al Daspo Willy, il Questore Marco Odorisio ha disposto anche l’adozione del provvedimento di prevenzione dell’avviso orale, in ragione dei numerosi precedenti penali a carico dei soggetti, considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tra i precedenti più rilevanti figurano una cruenta rapina in concorso commessa dal 23enne lo scorso 24 gennaio a Castelfranco Veneto, ai danni di un coetaneo minacciato con un coltello e derubato di giubbino, portafoglio e telefono cellulare. Il 24enne, invece, era stato arrestato il 31 ottobre per rapina nei pressi della stazione ferroviaria di San Bonifacio Veronese, dopo aver aggredito una studentessa per tentare di sottrarle il telefono cellulare.

Altri precedenti e condanne

Il 38enne marocchino risulta gravato da diversi precedenti e condanne per furto aggravato e rapina. Tra questi, spicca una condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione emessa il 12 febbraio dal Tribunale di Padova, dopo che l’uomo aveva scassinato l’auto di un cittadino padovano, asportandone le valigie, e si era poi avventato con violenza sul proprietario per garantirsi la fuga.

Provvedimenti amministrativi e immigrazione

Il Questore di Padova ha inoltre attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio urgente delle procedure di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del 24enne e del 41enne. Per il 38enne, la cui posizione amministrativa è risultata irregolare, sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

