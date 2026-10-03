Violenza in un bar di Busto Arsizio, lancio di pietre e uomo picchiato: licenza sospesa per 15 giorni

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È stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza di un bar di Busto Arsizio, dopo che il locale è stato teatro di una violenta aggressione e di una rissa. Il provvedimento è stato notificato al titolare dalla Polizia di Stato su ordine del Questore di Varese, a seguito di gravi episodi che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento e le motivazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata decisa dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. L’indagine è partita dalla segnalazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio, che ha evidenziato un grave episodio di violenza avvenuto presso il locale che ha sede in piazza Vittorio Emanuele.

L’episodio di violenza del 20 settembre

La sera del 20 settembre, le forze dell’ordine sono intervenute presso il bar in seguito a una segnalazione di rissa. Sul posto sono giunti sia un equipaggio della Squadra Volante sia uno dei Carabinieri. Al loro arrivo, la lite era già terminata, ma gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini della videosorveglianza.

Dalle ricostruzioni è emerso che poco prima si era verificata una violenta aggressione ai danni di un uomo. Alcuni soggetti gli avevano lanciato contro delle pietre, mettendo in pericolo anche una coppia di passanti con un passeggino. Successivamente, uno dei membri del gruppo aveva assalito fisicamente l’uomo, scaraventandolo a terra. L’episodio ha richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha prestato i primi soccorsi e ha trasportato il ferito all’ospedale di Gallarate.

Precedenti e criticità del locale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dagli accertamenti è risultato che il pubblico esercizio era già stato destinatario in passato di analoghi provvedimenti di sospensione della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Il bar era inoltre considerato un punto di aggregazione abituale di persone con precedenti di polizia e soggetti socialmente pericolosi, esponendo così la collettività a rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione del Questore

Alla luce della gravità dei fatti accertati e degli elementi raccolti, il Questore di Varese ha deciso di sospendere la licenza dell’esercizio per 15 giorni, come previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S., per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento è stato notificato al titolare del bar di Busto Arsizio.

IPA