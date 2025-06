Violenza in un centro massaggi di Torino, uomo abusa di una dipendente e la rapina: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violenza sessuale, rapina e tentata estorsione a Torino. Nei giorni scorsi, un cittadino pakistano è stato fermato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. I reati sono stati commessi nei mesi di novembre e dicembre scorsi, con quattro cittadine cinesi, impiegate in centri massaggi, come vittime.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato accusato di aver aggredito e derubato le lavoratrici dei centri massaggi. In un caso, ha costretto una dipendente ad avere un rapporto sessuale dopo averle sottratto denaro e telefoni cellulari. In un’altra occasione, ha minacciato una lavoratrice, ottenendo denaro e telefoni. In un terzo episodio, l’aggressione non è sfociata in rapina grazie alla pronta reazione della vittima. Infine, ha tentato di estorcere denaro per restituire un cellulare rubato il giorno precedente.

Indagini e arresto

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Torino, che ha raccolto gravi elementi indiziari contro l’indagato. L’analisi dei tabulati telefonici, la visione dei filmati di videosorveglianza e le individuazioni fotografiche delle vittime hanno contribuito a delineare il quadro accusatorio. L’autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento restrittivo, condividendo i gravi indizi di colpevolezza.

Arresto ad Alessandria

Il cittadino pakistano è stato rintracciato lo scorso giovedì in un alloggio di fortuna ad Alessandria e arrestato con la collaborazione della Squadra Mobile locale. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, e l’indagato gode della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

