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La Polizia di Stato è intervenuta la sera di martedì 17 novembre in un locale del centro di Verona, dove un 32enne avrebbe minacciato un addetto alla sicurezza e poi aggredito gli agenti. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento in un locale di Verona

Le Volanti sono intervenute intorno alle 19:30 dopo una segnalazione alla Centrale Operativa della Questura. Il personale di un esercizio commerciale in Piazzale XXV Aprile ha riferito della presenza di un uomo alterato, con un coccio di bottiglia e intento a minacciare i presenti.

Il vigilante ha chiamato il 113 dopo che l’uomo, secondo gli accertamenti, gli avrebbe puntato alla gola una bottiglia di vetro rotta. Riuscito ad allontanarsi, ha chiesto aiuto; l’uomo si è poi disfatto del coccio, gettandolo in un contenitore dei rifiuti all’esterno del locale.

All’arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo fuori dall’esercizio, insieme a militari dei Carabinieri e a personale della Polizia Locale già sul posto. Durante il controllo si è mostrato ostile, ha rifiutato di esibire un documento e si è opposto ai tentativi di identificarlo.

La colluttazione con gli agenti e l’arresto

Nel corso dell’intervento il 32enne ha spintonato ripetutamente gli agenti, cercando di sottrarsi al controllo e di allontanarsi. È stato contenuto dopo una colluttazione: ha continuato a divincolarsi e a sferrare calci, colpendo uno degli operatori agli arti inferiori. Una volta immobilizzato, è stato accompagnato negli uffici della Questura.

Durante il tragitto ha mantenuto un comportamento agitato, colpendo più volte con pugni e testate il plexiglass divisorio dell’auto di servizio. Gli agenti hanno quindi proseguito con particolare cautela.

Il provvedimento

Al termine degli accertamenti, il cittadino, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trattenuto negli uffici di Lungadige Galtarossa, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Verona.

IPA