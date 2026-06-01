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Un arresto per rapina aggravata, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Faenza, dove un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre alcune confezioni di birra da un supermercato e aver aggredito chi cercava di bloccarlo. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di una dose di cocaina, dichiarata per uso personale.

Violenza in un supermercato di Faenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato all’interno di un supermercato di Faenza. Un cittadino straniero, già sottoposto ad avviso orale e conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato individuato come presunto responsabile di rapina aggravata.

L’uomo ha prelevato alcune confezioni di birra dagli scaffali e ha tentato di oltrepassare le casse senza pagare.

La dinamica dei fatti

Il tentativo di furto non è passato inosservato: alcuni dipendenti del punto vendita e un cliente hanno cercato di fermare il soggetto, che ha reagito con violenza.

L’uomo ha aggredito e minacciato chi cercava di bloccarlo, nel tentativo di garantirsi la fuga. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

La segnalazione al Numero Unico di Emergenza ha permesso ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza di intervenire tempestivamente.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il malvivente e a recuperare la refurtiva, che è stata immediatamente restituita al responsabile del supermercato.

La perquisizione e gli ulteriori reati contestati

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di un coltello e di una dose di cocaina. Il soggetto ha dichiarato che la sostanza stupefacente era destinata all’uso personale.

Per questo motivo, oltre all’arresto per rapina aggravata, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti a offendere e segnalato alla Prefettura di Ravenna come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito. L’operazione si è conclusa con un arresto, la denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere e la segnalazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. La refurtiva è stata restituita e nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze fisiche.

IPA