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Un 36enne è stato arrestato a Verona dalle pattuglie delle Volanti con l’accusa di tentata rapina impropria. L’uomo aveva tentato di superare le casse di un supermercato senza pagare alcuni articoli, ma è stato subito intercettato dall’addetto alla sicurezza. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, il 36enne ha aggredito la guardia, prima di essere definitivamente bloccato dai poliziotti intervenuti sul posto. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha prescritto per l’indagato la misura dell’obbligo di firma.

L’intervento in un supermercato di Verona

Gli agenti sono intervenuti nella serata di lunedì 2 novembre, intorno alle 19:15, dopo una chiamata del personale di un esercizio commerciale in via dei Mutilati, a Verona. Alla Centrale Operativa della Questura era stata segnalata una colluttazione tra un vigilante e un cliente trovato con prodotti non pagati.

Secondo la ricostruzione, l’uomo ha preso alcuni articoli dagli scaffali, li ha nascosti sotto la giacca e ha superato le casse senza pagare. L’addetto alla sicurezza, insospettito dal suo comportamento, lo ha raggiunto e si è messo tra lui e l’uscita.

A quel punto il cliente avrebbe spintonato il vigilante e lo avrebbe colpito con un pugno alla tempia sinistra, cercando di allontanarsi. I due, durante l’alterco, sono caduti a terra. Anche mentre l’addetto tentava di trattenerlo, l’uomo avrebbe continuato a colpirlo e strattonarlo con forza.

La refurtiva

Quando sono arrivati, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto e bloccato il 36enne, che ha iniziato a insultare gli agenti. Lo hanno poi accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti.

La merce è stata recuperata: si trattava di una confezione di crocchette di patate e una lattina di birra. La confezione di crocchette, tuttavia, era danneggiata e non poteva più essere rivenduta.

L’arresto e il provvedimento

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e la persona, oltre che in materia di stupefacenti, è stato arrestato per tentata rapina impropria. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trattenuto negli uffici di Lungadige Galtarossa, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di martedì 3 novembre.

Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

IPA