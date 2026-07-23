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Due persone sono state arrestate nella tarda serata di martedì 21 luglio a Lecce con l’accusa di resistenza, violenza o minaccia e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato ai mezzi della Polizia. I fatti sono avvenuti nei pressi del Convitto Palmieri, in Piazzetta Carducci, dove una violenta lite tra un uomo di 58 anni e la sua compagna di 35 anni ha richiesto l’intervento degli agenti. Entrambi sono stati fermati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento a Lecce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte del 21 luglio, quando una cittadina di passaggio ha chiamato il numero unico di emergenza 112 segnalando una lite violenta tra un uomo e una donna nel centro storico di Lecce.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti rapidamente sul posto con due equipaggi della Squadra Volante.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la segnalazione indicava che un uomo, in evidente stato di alterazione, stava tentando di aggredire una donna, poi identificata come la sua compagna. All’arrivo delle forze dell’ordine, la coppia è stata subito individuata: l’uomo, a torso nudo e in costume da bagno, appariva fortemente agitato e discuteva animatamente con la donna.

Nel tentativo di riportare la calma e garantire la sicurezza in una zona molto frequentata del centro storico, gli agenti hanno cercato di separare e identificare i due. Tuttavia, entrambi hanno mostrato fin da subito un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti. La situazione è rapidamente degenerata: dalle offese e minacce verbali si è passati alle vie di fatto.

La reazione violenta e i danni ai mezzi della Polizia

La donna, anch’essa in stato di alterazione, ha opposto resistenza fisica, sbracciando e colpendo con gomitate gli agenti mentre veniva invitata a salire sull’auto di servizio. Una volta all’interno del veicolo, la 35enne ha sferrato violenti calci contro il finestrino posteriore, causando il danneggiamento della portiera e la fuoriuscita della guida metallica del vetro.

Contemporaneamente, l’uomo ha tentato di divincolarsi per scagliarsi contro alcuni passanti che osservavano la scena, opponendo una violenta resistenza agli agenti che cercavano di bloccarlo. Nel corso della colluttazione, uno degli operatori è stato fatto cadere a terra.

Le conseguenze per gli agenti e i provvedimenti adottati

A seguito delle aggressioni subite durante le fasi di contenimento, due agenti di Polizia hanno riportato lesioni. Dopo una prima assistenza prestata dal personale sanitario del 118 intervenuto presso gli uffici, sono stati medicati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e dimessi con una prognosi di 7 giorni ciascuno.

Entrambi i fermati sono stati accompagnati presso i locali della Questura per gli adempimenti di rito. Dagli accertamenti, l’uomo è risultato avere numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre a essere già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Lecce nel gennaio 2023.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale Ordinario di Lecce ha disposto la conduzione dell’uomo presso la locale Casa Circondariale, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Entrambi sono ora a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

IPA