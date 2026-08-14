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Due episodi di violenza sessuale ai danni di giovani donne sono stati registrati nei pressi di Cala del Leone, sul litorale di Livorno. Un trentenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato, dopo che le indagini hanno permesso di identificarlo come presunto responsabile dei fatti. Gli episodi, avvenuti tra giugno e luglio, sono stati ricostruiti grazie alle testimonianze delle vittime e dei presenti, portando all’emissione di una misura cautelare da parte del Gip.

Le indagini a Livorno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con la denuncia di due giovani donne che, in due distinte occasioni, hanno subito molestie a sfondo sessuale da parte di un uomo nei boschi che conducono a Cala del Leone, una località balneare molto frequentata del litorale di Livorno.

Il primo episodio si è verificato il 26 giugno. In questa occasione, l’indagato avrebbe tentato un approccio fisico nei confronti di una ragazza, accompagnata da un’amica. Oltre al contatto fisico, l’uomo avrebbe rivolto alla giovane frasi esplicite e scabrose, invitandola ad avere rapporti sessuali, indipendentemente dal consenso della donna. La presenza dell’amica non ha impedito l’accaduto, che ha lasciato entrambe le giovani profondamente scosse.

Un mese dopo, il 27 luglio, si è verificato un episodio analogo, sempre nello stesso sentiero boschivo che porta a Cala del Leone. Questa volta la vittima è stata una ragazza straniera, la quale si è trovata a subire le “attenzioni” indesiderate dell’uomo, che ha agito con modalità simili a quelle del primo caso.

L’attività investigativa e l’arresto

La Squadra Mobile della Questura di Livorno ha avviato immediatamente le indagini, raccogliendo le dichiarazioni delle vittime e dei testimoni oculari presenti durante entrambi gli episodi. L’acquisizione delle testimonianze ha permesso agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di delineare un identikit dettagliato del presunto autore.

Grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalle persone coinvolte, gli agenti sono riusciti a identificare il trentenne, già noto alle forze dell’ordine. La Procura della Repubblica di Livorno ha quindi indagato l’uomo per il reato di violenza sessuale commesso in due distinti episodi, aggravando la sua posizione processuale.

La misura cautelare e le motivazioni

Considerato il concreto rischio di reiterazione del reato, il Gip presso il Tribunale di Livorno ha accolto la richiesta della Procura, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.

L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile nella mattinata di sabato, ponendo così fine alla libertà dell’uomo in attesa degli sviluppi giudiziari.

IPA