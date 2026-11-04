Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 29 anni è stato fermato a seguito di un’indagine per violenza sessuale ai danni di una ragazza 18enne. Il provvedimento, disposto dalla Procura, è stato convalidato dal giudice, che ha applicato la custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono allo scorso 24 ottobre e si sono svolti a Carpi, in provincia di Modena.

Carpi, violenza sessuale: le indagini dopo l’aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo di indiziato di delitto è stato eseguito il 28 ottobre nei confronti di un uomo di 29 anni, gravemente indiziato di aver molestato una giovane di 18 anni. L’episodio è avvenuto il 24 ottobre a Carpi, mentre la ragazza stava tornando a casa a piedi, percorrendo una strada del centro. L’uomo l’avrebbe avvicinata, afferrata per un braccio e palpeggiata sui glutei e su una coscia.

Il soccorso e gli accertamenti

La giovane è riuscita ad allontanarsi grazie all’intervento di un automobilista di passaggio, che si è accorto di quanto stava succedendo e l’ha accompagnata dal padre. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi hanno avviato subito le indagini. Le testimonianze raccolte e l’individuazione fotografica positiva da parte della persona offesa hanno consentito di acquisire gravi indizi a carico del ventinovenne.

La misura cautelare

Su richiesta della Procura di Modena, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha convalidato il fermo e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.

IPA