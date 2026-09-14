Violenza sessuale a Castellammare di Stabia, ragazza sequestrata in una cantina: era stata adescata sui social

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un 26enne di Castellammare di Stabia è finito in carcere con l’accusa di aver adescato una giovane donna tramite i social e di averla poi attirata con l’inganno in una cantina isolata, dove l’avrebbe sequestrata e violentata per ore. Il provvedimento di custodia cautelare, eseguito dai carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, è scattato su ordinanza del gip del Tribunale di Torre Annunziata. L’uomo dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, tutti reati pluriaggravati.

Castellammare di Stabia, le accuse di violenza sessuale e sequestro

Come riportano l’Agi e la stampa locale, il giovane è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Torre Annunziata, guidata da Nunzio Fragliasso.

Le accuse contestate a vario titolo sono violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, tutte aggravate.

A far scattare le indagini è stata la denuncia-querela presentata dalla vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, nei giorni successivi ai fatti.

Questo è il secondo caso che emerge in poche ore dopo quello di Milano, dove una 26enne è riuscita a fuggire e denunciare un amico di famiglia che l’ha violentata in una camera di albergo dove avevano deciso di fermarsi dopo una serata insieme (l’uomo avrebbe dovuto riaccompagnare a casa la vittima la mattina seguente).

Adescata sui social e poi sequestrata

Tornando al caso di Castellammare di Stabia, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’indagato avrebbe conosciuto la giovane su un noto social network e le avrebbe dato appuntamento in un locale seminterrato di sua proprietà, buio e isolato, situato in un condominio.

Una volta all’interno, l’uomo avrebbe bloccato l’unica porta d’accesso con un pesante termosifone e avrebbe sottratto il telefono alla vittima, privandola della libertà per diverse ore.

Nonostante la resistenza e le suppliche della giovane, secondo l’accusa il 26enne l’avrebbe costretta a subire ripetute violenze fisiche e sessuali, ricorrendo anche a percosse, minacce di morte e all’uso di travi di legno per immobilizzarla. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto.

Le indagini e l’arresto del 26enne

Il racconto della vittima, definito dagli investigatori chiaro, dettagliato e coerente, avrebbe trovato riscontro nei referti medici stilati dai sanitari dell’ospedale, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti, con cui la giovane si era confidata subito dopo la vicenda.

Un quadro probatorio che, secondo la Procura, ha reso solida l’impalcatura accusatoria a carico del 26enne.

Nel disporre la misura cautelare più severa, il giudice per le indagini preliminari ha sottolineato l’estrema gravità della condotta contestata all’indagato e la sua elevata pericolosità sociale.

Determinante, ai fini della custodia in carcere, anche il concreto pericolo che l’uomo possa reiterare reati della stessa natura.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e condotte dai carabinieri, proseguono per definire ulteriori aspetti della vicenda.