Violenza sessuale a Lecce su bambina di 8 anni, arrestati madre e finto ginecologo dopo la denuncia del padre

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna di 53 anni e un uomo di 71 anni sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina. I fatti sono accaduti in provincia di Lecce tra agosto 2024 e agosto 2025. La vittima, una bimba di 8 anni, è la figlia della donna arrestata. A quanto pare il 71enne, fingendosi ginecologo, avrebbe promesso alla 53enne guarigioni “miracolose” con cure alternative.

Lecce, bambina di 8 anni violentata

L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Lecce e condotta dai carabinieri della stazione di Taviano. Per i due arrestati l’accusa è di violenza sessuale aggravata e produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

Le misure cautelari sono state eseguite con l’ausilio dei carabinieri delle stazioni di Taurisano, Supersano e dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere su ordinanza del gip del tribunale di Lecce. A quanto pare, nella vicenda ci sarebbe anche un’altra vittima, una ragazza di 17 anni.

IPA

Il ruolo della madre e le violenze da parte del finto ginecologo

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tra l’estate del 2024 e quella del 2025 i due avrebbero costretto la bambina a subire gravi abusi sessuali. Le violenze sarebbero state commesse dal 71enne, ma anche la madre avrebbe partecipato attivamente oltre a riprendere gli atti sessuali.

Era lei stessa, inoltre, a inviare poi foto e video della violenza al 71enne, che a quanto pare millantava di essere un ginecologo e prometteva alla donna cure miracolose basate su tecniche alternative.

A far partire l’indagine è stato il padre della bambina, insospettito dallo scambio di materiale via telefono. L’uomo ha quindi preso il cellulare del 71enne e lo ha consegnato alle forze dell’ordine, che hanno trovato centinaia di video e fotografie che documentavano gli abusi subiti dalla bambina.

Sequestrati cellulari e computer di entrambi gli arrestati

Sempre secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stata la donna a organizzare gli incontri, che spesso avvenivano in occasione di convegni a tema sessuale che vedevano la partecipazione del sedicente ginecologo. La bambina è stata affidata a una casa famiglia per tutelarne l’incolumità e la riservatezza.

Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, i militari dell’Arma di Lecce hanno sequestrato telefoni e computer di entrambi gli arrestati.

Il materiale, che potrebbe rivelarsi determinante per l’ulteriore sviluppo delle indagini, sarà sottoposto ad accertamenti tecnici disposti dall’Autorità Giudiziaria.