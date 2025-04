Violenza sessuale a Mestre, donna sequestrata in un palazzo abbandonato e stuprata per 5 interminabili giorni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Mestre si è verificato un nuovo episodio di violenza sessuale ai danni di una donna italiana di 32 anni, segregata e violentata per cinque giorni in un vecchio palazzo abbandonato in centro città. La vittima è riuscita a liberarsi e a farsi soccorrere. Un uomo è stato fermato dai Carabinieri e dalla Polizia Locale.

Cosa si sa sulla violenza sessuale a Mestre

La vittima della violenza sessuale, una donna di 32 anni, sarebbe stata segregata e violentata per cinque giorni in un vecchio palazzo un tempo adibito a sede della Telecom e inutilizzato da oltre 10 anni, in centro a Mestre, diventato poi rifugio per tossicodipendenti, spacciatori e senza fissa dimora.

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, la 32enne, tenuta segregata dall’uomo, è riuscita a liberarsi approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino. Le recinzioni le hanno impedito di raggiungere la strada ma dal giardino è riuscita a chiedere aiuto ai negozianti e passanti. L’aggressore ha tentato di riportarla all’interno del palazzo, ma Polizia locale e Carabinieri sono riusciti a mettere in salvo la 32enne e a bloccare l’uomo.

La violenza sessuale si sarebbe consumata in un palazzo un tempo sede della Telecom, ora abbandonato, in centro a Mestre.

Il palazzo teatro della violenza sessuale, tra via Carducci e piazzale Donatori di Sangue, in pieno centro a Mestre, è finito coinvolto in numerose operazioni di Polizia in passato ed è stato più volte setacciato e bonificato dalle forze dell’ordine. Porte e finestre sono murate da anni ma nonostante ciò qualcuno riesce a entrare, come riferito dai residenti. Un progetto che avrebbe destinato la struttura ad albergo è fallito.

Un’ipotesi è che l’università Ca’ Foscari si insedi nella struttura con nuove aule universitarie.

Fermato un uomo per la violenza sessuale a Mestre

Come si legge sul Corriere della Sera, gli uomini coinvolti nella violenza sessuale sarebbero più di uno. L’uomo fermato sarebbe un quarantenne di nazionalità tunisina.

Ricoverata in ospedale la vittima della violenza sessuale a Mestre

La trentaduenne italiana vittima della violenza sessuale è stata soccorsa in centro a Mestre e trasferita, in stato di choc, al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo, dove è stata successivamente ricoverata.