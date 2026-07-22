Violenza sessuale a Milano, 16enne in lacrime dopo lo stupro: preso dopo mesi il 22enne conosciuto sui social

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un primo incontro nato sui social e trasformatosi in una violenza sessuale, secondo quanto denunciato. Sulla vicenda sta facendo luce la Procura di Milano. Al centro delle indagini un 22enne residente nell’hinterland milanese, destinatario di una misura cautelare con l’accusa di stupro su una ragazza di 16 anni conosciuta su Instagram. L’indagato respinge ogni addebito e parla di un rapporto consensuale.

Ipotesi violenza sessuale aggravata

Il giovane accusato è stato sottoposto ad obbligo di dimora nel Comune di residenza, con limitazioni negli orari serali e notturni.

Come misura cautelare la Procura aveva chiesto il carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata, ma il gip Giulia D’Antoni ha disposto una misura più leggera.

La vicenda risale alla sera del 29 marzo, a Milano. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato con un contatto sui social: la 16enne e il 22enne avrebbero iniziato a scambiarsi messaggi su Instagram fino a decidere di incontrarsi di persona.

Il primo appuntamento sarebbe avvenuto in città, con i due che si sarebbero incontrati e avrebbero trascorso parte della serata insieme, spostandosi poi verso una zona verde della periferia sud-ovest di Milano.

Le circostanze della presunta violenza sessuale

Secondo il racconto della ragazza, come viene scritto sul quotidiano La Stampa, inizialmente tra i due ci sarebbero stati alcuni baci, in un contesto definito "consensuale" anche dalla 16enne. La situazione, però, sarebbe cambiata quando il 22enne avrebbe chiesto di andare oltre.

La sedicenne avrebbe riferito di essersi opposta più volte, dicendo chiaramente di non voler avere un rapporto sessuale. Secondo la denuncia, il 22enne non si sarebbe fermato e l’avrebbe costretta a un rapporto.

La confessione all’amica

Dopo l’episodio, la ragazza non avrebbe chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Ancora sotto shock, avrebbe prima raccontato quanto accaduto a un’amica, alla quale avrebbe detto in lacrime: "Mi ha stuprata".

Successivamente avrebbe trovato la forza di confidarsi con i genitori, che hanno poi contattato la polizia. Gli agenti sono infine riusciti a risalire all’identità del giovane.

Il ragazzo si proclama innocente

Nei prossimi giorni il ragazzo comparirà in Tribunale per l’interrogatorio di garanzia. Come detto, il giovane respinge ogni accusa e si proclama innocente.