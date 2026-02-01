Violenza sessuale a Milano, 18enne soccorsa a Porta Garibaldi: indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Milano una 18enne è stata soccorsa fuori da Porta Garibaldi e ha denunciato una violenza sessuale avvenuta, secondo il suo racconto, nell’area del binario 13. La giovane è stata visitata alla clinica Mangiagalli e ha poi formalizzato la denuncia. La Polfer ha avviato rilievi e acquisizioni video per risalire all’uomo indicato dalla vittima.

Milano, 18enne denuncia una violenza sessuale

L’episodio è stato segnalato nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, attorno alle 3.30. Una ragazza di 18 anni, di origine ucraina, è stata soccorsa in piazza Sigmund Freud, all’esterno della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi.

Ai sanitari e agli agenti intervenuti, la giovane ha detto subito: “Sono stata violentata”. Secondo quanto riportato da Repubblica, la ragazza non avrebbe una fissa dimora e trascorrerebbe le notti in appoggi di fortuna in città.

ANSA

Dopo la prima assistenza sul posto e la visita in ambulanza, è stata portata al pronto soccorso della clinica Mangiagalli. Una volta dimessa, è stata nuovamente sentita dagli investigatori e ha formalizzato la denuncia, confermando il racconto già riferito nelle prime fasi, quando era apparsa in stato confusionale.

Gli accertamenti alla Mangiagalli

In ospedale la 18enne è stata presa in carico dagli specialisti del Soccorso violenza sessuale e domestica, come previsto dai protocolli nei casi di sospetta violenza sessuale.

Sono stati avviati i colloqui e gli accertamenti clinici, con i referti che saranno destinati a essere trasmessi agli investigatori. Stando a quanto riportato da alcune fonti, nelle prime visite non sarebbero emersi segni evidenti di violenza.

Le stesse fonti sottolineano però che questo elemento non esclude automaticamente un reato e che, per chiarire quanto accaduto, contano anche gli altri riscontri raccolti dagli inquirenti e i referti completi.

Le indagini della Polfer

La violenza sessuale, secondo quanto denunciato dalla ragazza, sarebbe avvenuta all’interno della stazione, in un’area vicina al binario 13, in un momento in cui lo scalo era quasi deserto. La 18enne ha messo a verbale di avere incontrato un uomo che ha descritto come un giovane di “possibili origini nordafricane” e di essersi spostata con lui in un punto appartato, dove sarebbe avvenuto un rapporto contro la sua volontà.

Le indagini sono state affidate alla Polizia ferroviaria e coordinate dalla Procura. Nelle ore successive gli agenti hanno effettuato accertamenti nella zona indicata, con rilievi della Scientifica e ricerca di eventuali tracce utili, comprese possibili tracce biologiche. Nella mattinata di giovedì la circolazione ferroviaria è stata rallentata per circa cinquanta minuti per consentire l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Un passaggio chiave riguarda le immagini delle telecamere interne ed esterne alla stazione, con gli investigatori che puntano a ricostruire i movimenti della ragazza e dell’uomo che l’avrebbe aggredita.